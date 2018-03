"Sé que van a etiquetarme como pregonero folclórico"

A menos de un día de que Antonio Gallardo Monje ocupe el atril del Teatro Villamarta, reflexiona sobre su pregón y su forma de ver la Semana Santa

-Pregonero, mañana es el gran día ¿En qué estado de animo llega usted al atril del Villamarta?

-Estos últimos días de manera muy tranquila. He tenido muchas entrevistas y entiendo que la figura del pregonero acapara la atención. Yo atiendo a todos porque creo que me debo a vosotros, la prensa. Sin embargo, te comento que estoy tranquilo. Sobre todo porque ya está escrito definitivamente. No es posible poder hacer modificaciones de última hora porque el pregón lleva una escaleta que ya le he entregado al técnico de sonido y de luces. Hay que coordinar muchas cosas. Pequeños cambios sí, pero grandes modificaciones no es posible llevarlas a cabo. Tengo ganas de que llegue el día de mañana.

-No será posible estar escribiendo de camino al Villamarta las últimas cuartetas.

-No. Este pregón está ya acabado.

-Hace ya meses que se le nombró como pregonero. Aquello fue en verano. Por tanto, ¿todo lo que va a decir en el Villamarta está más que meditado y reflexionado?

-Así es. He tenido mucho tiempo para pensar y para escribir. He tardado más en pensar que en escribir. Cuando tienes las ideas claras, escribir es ya mucho más rápido. Eso ha sido bueno por un lado pero no tan bueno por otro. Ha habido tiempo para meditar pero también es cierto que me ha desgastado más al estar más tiempo bajo presión.

-¿Mucho papel para alimentar la papelera?

-Sin duda. Hasta hace poco he tirado cosas. Ya le comenté en otra entrevista que nunca acabo de estar contento con lo que hago. Así que siempre se está quitando y poniendo. Es una continua duda. Estoy convencido que cuando acabe me llegarán cosas que no dije. Pero esto hay que asumirlo. La perfección nos lleva a ser fríos.

-Para cualquier disciplina artística la perfección no existe.

-Claro. Además va haber elementos que no van a depender de mí. Será la inspiración y el momento el que marque. Es un pregón con mucho contenido artístico y el arte nunca se puede ni medir ni encorsetar.

-Ya comentó usted que le acompañarán artistas de gran talla ¿No le preocupa que esta innovación que va a introducir pueda ser rechazada por un mundo tan clásico y rancio como es el cofrade?

-Por supuesto. Pero la Unión de Hermandades pensó en una persona como yo que no soy ni tan rancio ni tan clásico. Cuando me reuní con ellos y les dije el pregón que quería hacer se sorprendieron pero ellos sabían que iba a construir un pregón a mi forma y tal y como yo quiero hacerlo. Yo lo he venido haciendo en mis últimas exaltaciones lo de introducir música y mi abuelo lo hizo en sus últimos pregones como el de la coronación del Valle. Es cierto que aquel pregón fue más glorioso pero el mío también lo enfoco como algo así. Al fin y al cabo la Semana Santa para el pueblo andaluz hay una alegría oculta que se tiene que reflejar en el pregón. Celebramos la muerte del Señor pero también estamos alegres. Cuando los palios llegan a la puerta de nuestras casas, al menos a mí me ocurre, te entran ganas hasta de bailar. Aunque sea una contradicción es así. Es nuestra forma de vivir. Tengo mis dudas de que esto pueda ser criticado pero estoy haciendo un pregón más jerezano que flamenco. Ya se verá mañana.

-Aparte de saetas, ¿habrá otros cantes?

-Sí. Habrá cosas inéditas. Elementos que se perdieron y que los voy a recuperar. Hay algo de mi abuelo Antonio que está totalmente olvidado y que lo voy a recuperar en mi pregón. Cosas geniales. Son muy sutiles y que están pensadas para un pregón de la Semana Santa.

-¿Pero va a ser un pregón cofradiero?

-Totalmente. Yo sé perfectamente que mi pregón lo van a etiquetar como un pregón flamenco o folclórico, pero el pregón es un pregón muy cofrade. En cualquier caso, se ha elegido un pregonero que es gitano. Así que pienso que me pueden etiquetar, la prensa por ejemplo, como un pregón flamenco. A otros no lo etiquetaron como 'gachó'. No me gustaría que dijeran lo de folclórico, aunque lo asumiré si al final pasa por ser un pregón flamenco. Yo creo que ante todo será cofrade, pero en clave gitana porque es lo que soy. Gitano y cofrade.

-Va a ser un pregón alegre. Por tanto podría ser el pregón de la Resurrección.

-Sí. El pregón está lleno de alusiones a la Resurrección. Deberíamos de metérnoslo más en la cabeza. Vivimos demasiado tristes en muchas ocasiones. Y es bueno saber y sentir que Cristo ha Resucitado.

-Ya nos adelantó en otra entrevista que será un pregón en el que no estarán todas las hermandades ¿Van a ser muchas las que se queden fuera?

-Me temo que sí. Van a ser bastantes las que no voy a abordar de la forma que me gustaría porque todas se merecen un sitio. Pero pararme con cada una sería perder mucho tiempo y además no sería sincero conmigo mismo. Cuando se encarga un cuadro como cartel, no se plantea que salgan todas las cofradías en ese cuadro. Sería imposible. El pregón es un anuncio general de la Semana Santa en el que se irán nombrando hermandades y la mayoría se nombrarán aunque sea en un punto. Pero dedicarles un romance a cada una es inviable.

-¿No tiene miedo a que muchos cofrades se lo critiquen?

-Lo tengo asumido. Voy a salir del Villamarta y me lo van a decir. Pero yo lo tengo claro. Creo que esto se tiene que ir cambiando con el tiempo porque son cuarenta y ocho hermandades y se convierte en algo muy pesado.

-¿Será un pregón estilo Antonio Gallardo Molina, o más José Gallardo Quirós?

-Habrá de los dos. Uno es mi abuelo y otro mi padre. Pero el tronco es lo mismo. Yo no soy como ellos. Ellos son mejores que yo. Pero lógicamente lo he aprendido de ellos. Llevo cosas de mi abuelo Antonio que las voy a rescatar. Quizá haya más de mi abuelo porque me apetece recordarlo. Jerez le tiene un gran cariño a Antonio Gallardo Molina y pienso que si soy ahora yo el pregonero en parte es por él.

-A su abuelo se le recuerda por aquellos versos que se referían a la Virgen del Valle como "la flamenca del manto rojo" ¿Le gustaría que le recordaran a usted por algo así?

-Claro que sí. A todos nos gustaría que nuestros versos quedaran para siempre en la memoria de los cofrades. Pero yo no llego a la altura de él. Eso fue una genialidad de él y es inalcanzable para mí.

-La banda municipal ha sido un problema.

-La banda pasa por momentos complicados. No reciben parte de sus nóminas y no tienen local adecuado. Yo cuando vi que había problemas hablé con el director y se pusieron a trabajar. Se comprometieron conmigo. Sin embargo hay un tira y afloja entre la banda y el Ayuntamiento. Hubo un momento en el que no iba a estar. Pero bueno, al final se busco un punto de encuentro y estarán conmigo. Sonarán Cristo de la Expiración, Desamparo y Virgen de la Piedad de Manuel Parrilla. Quiero decir que esta marcha no la tenía prevista, pero el otro día escuché unas declaraciones de Enrique Espinosa, el hermano mayor de la Piedad, en la que reivindicaba a su Virgen como tema en el cartel de este año al cumplirse trescientos años de su bendición. Pienso que Enrique lleva razón. Y como un guiño a ellos, que se lo merecen, la escogí para mañana. Es una marcha muy torera, muy flamenca y muy cofrade. De un genio como fue Parrilla de Jerez.

-¿Y al día siguiente del pregón?

-Descansaré. Ciertamente he llegado muy cansado a estos últimos días. Estoy deseando de volver a ser un cofrade de fila. De acera. Convertirme en el Antonio que pasa desapercibido. Esto lo he asumido con un cariño tremendo. Pero todo desgasta. Y han sido muchos meses y ciertamente estoy desando que llegue el día después. Tengo un poco olvidada a mi mujer. Ella está ahora embarazada y la verdad es que estoy deseando estar con ella porque la tengo ciertamente un poco olvidada.

-¿A quién se lo dedicas?

-Fundamentalmente a mi abuelo Antonio. Pero también quiero dedicárselo a una persona que fue la que me animó y me quitó las dudas. Es mi abuela Rosario. Ella tiene noventa y un años y me dijo que le haría mucha ilusión verme de pregonero. Así que ella fue la que me impulsó a hacerlo y se lo dedico también a ella.

-¿Dónde se le podrá ver en Semana Santa?

-En cualquier 'revirá'. En cualquier acera. Yo no soy usuario de palcos. A mí me gusta ir a las calles a ver cofradías. Elegir los momentos y patear mucho. Recorrerla de arriba abajo. Así que todo Jerez me verá en cualquier rincón de la ciudad.