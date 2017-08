Los vecinos de las 'casitas bajas' buscan solución a la plaga de ratas

El problema de las ratas en San Benito se remonta a hace justo un año, al verano de 2016, cuando los vecinos aseguran que interpusieron una denuncia en el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento alertando de la presencia de roedores en las calles. Concretamente, el problema lo sentían más en la zona de las 'casitas bajas'. Con la llegada del calor, este año se vuelve a repetir un problema que los vecinos achacan a la falta de limpieza. "Por aquí no pasan nunca a barrer", denuncia Cecilia Rodríguez, residente. El problema es que ahora las ratas se están dejando ver dentro de las viviendas, buscando nidos para establecerse. Una de las afectadas es Trinidad Ruiz, que ha pasado justo los dos últimos meses fuera, el tiempo en el que se empezaron a ver los roedores con motivo del calor. "Llegué anoche -por la noche del domingo- y me encontré dos ratas en mi casa. En este tiempo han hecho mucho daño, han roído los sofás, me han destrozado los muebles, hasta mi ropa. Han rondado la comida que tenía aquí, cosas como arroz por ejemplo". La mañana de ayer, el marido de Trinidad volvió a cazar otro 'ejemplar'. Este matrimonio jubilado asegura que no tiene recursos para llevar a cabo una desratización. "Se ha avisado al Ayuntamiento varias veces desde el año pasado y las ratas vienen de la calle", insiste la mujer.

Ante la proliferación de las ratas, varios vecinos llevan alertando a Medio Ambiente algunas semanas y justo ayer, técnicos inspeccionaron parte del subsuelo en busca del origen de la proliferación. "No creo que sea justo que una vez que se ha estado avisando al Ayuntamiento, tenga que pagar por las ratas que vienen de la calle. Ahora tengo que comprarme muebles nuevos", lamentaba ayer Trinidad. "Con todos los impuestos que pagamos...".

Cecilia Rodríguez explica por su parte que se han intentado poner en contacto con los responsables municipales. "En las 'casitas bajas' hay gente a veces con menos recursos. Somos los más afectados porque vivimos en plantas bajas. El resto de casas de por aquí son torretas y no están teniendo tanto problema, es un problema más de esta parte del Polígono".

Rodríguez insiste en que son varias las viviendas en las que se están dejando ver estos roedores. "Hay un jardín en una de las casas que creemos que puede ser una de las razones de que haya pasado esto. Basura de las casas en la calle no hay, pero desde luego necesitaríamos que vinieran más a limpiar. Lo que estamos haciendo en nuestras casas es poner trampas, pero necesitamos una solución", remachaba.