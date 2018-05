Los vecinos claman: "Esto no es un aparcamiento, es un barrizal"

En pleno verano se inauguró el centro de salud de La Milagrosa, una reivindicación histórica de la Coordinadora Vecinal de Usuarios de Centros de Salud del Distrito Noroeste. Se abrió el centro pero en ningún momento se habilitó una zona de aparcamiento, dejando una parcela de barro que durante meses ha sido un barrizal. La Coordinadora Vecinal volvió ayer a sacar su pancarta para denunciar la falta de coordinación entre administraciones, puesto que la obra de los aparcamientos no corresponde a la Junta, sino al Ayuntamiento.

"Esto se tenía que haber realizado hace años. No se tenía que haber permitido la apertura del centro de salud sin contar con toda la infraestructura", declaró Manuel Cazorla, portavoz del colectivo. La Coordinadora cortó ayer el tráfico desde las 10 hasta las 11,30 horas junto al ambulatorio para "llamar la atención de nuestros gobernantes. Esta protesta está más que justificada porque no ha habido ningún tipo de acercamiento entre el gobierno local y la Coordinadora".

También denuncian el mal estado de una tapia junto al colegio de La Marquesa

"Que si la obra se va a licitar pronto, que si ya queda menos, que estamos pendientes de un papel... Hemos dado ya demasiados votos de confianza. Se anuló la anterior manifestación porque confiamos en la palabra de este Ayuntamiento pero ahora resulta que dice que hay que licitar de nuevo... Esto no es un aparcamiento, es un barrizal, y ya no nos paran", denunció Cazorla.

Desde la Coordinadora insistieron en que "ya no nos creemos absolutamente nada". "Hasta que no veamos aquí las máquinas no pararemos. El Ayuntamiento o vive en otro planeta o está obviando lo que sucede, así que el que no se manifiesta es porque no tiene sangre en las venas", subrayó el presidente del colectivo. La Coordinadora reconoció que la manifestación cumplió su objetivo de "llamar la atención sobre la falta de comunicación", y lamentó que varios usuarios se enfrentaran con los que secundaron la protesta, subiéndose incluso por la mediana para evitar estar parado por el corte de tráfico.

Solidaridad estuvo presente en la manifestación apoyando la reivindicación vecinal porque los acceso al centro de salud son "precarios".

Hora y media después de finalizar el corte de tráfico junto al ambulatorio, los vecinos se desplazaron a la rotonda número 7 para ejecutar un nuevo corte. Cazorla explicó que "nos hemos desplazado hasta aquí porque aunque esta tapia está denunciada por activa y por pasiva, no se hace nada". El portavoz de la Coordinadora informó de que "la tapia es de una finca privada y está en mal estado, ahora incluso más por las lluvias. Por aquí pasan muchos niños porque está junto al colegio y cada vez está más doblada". "Nosotros reivindicamos responsablemente. Si el propietario de la vivienda no actúa, el Ayuntamiento debería hacerlo de forma subsidiaria y luego exigir el coste. Pero esto no se puede consentir, la tapia está de mírame y no me toques", subrayó Cazorla.