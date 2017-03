Más información PP e IU le reprochan al PSOE la pérdida de los fondos

Los gobiernos socialistas de la Diputación y del Ayuntamiento jerezano han entrado en un cruce de acusaciones sobre la responsabilidad de que la ciudad haya perdido unos fondos provinciales para obras en las pedanías. Así, si el pasado domingo el ejecutivo local culpó de ello a la administración provincial, ayer su máxima responsable, Irene García, lo negó señalando al Ayuntamiento jerezano.

La presidenta de la Diputación, tras expresar su extrañeza de que esta afirmación fuera realizada por el ejecutivo local mediante un comunicado oficial, se mostró tajante al respecto: "Yo tengo mis dudas de que sea un comunicado por parte del Ayuntamiento porque, si es así, no es verdad; ha habido problemas con las obras de las pedanías de Jerez, no con el resto de pedanías, y solo se han quedado fuera las de Jerez". A preguntas de los periodistas antes de un acto celebrado en el Palacio Provincial, García advirtió: "Por parte de Diputación no hay ningún tema de tardanza ni ningún reparo a la hora de tramitar; las hemos tramitado al igual que cualquier otro municipio".

Las pedanías jerezanas serán las únicas de la provincia sin inversiones del Plan Invierte

A finales del pasado mes deberían haberse iniciado las obras propuestas por el Ayuntamiento para el Plan Invierte, una iniciativa promovida por la Diputación para el fomento de la contratación de obra pública. Sin embargo, las actuaciones de mejora y rehabilitación previstas en ocho centros educativos de las pedanías no pudieron hacerlo ya que la convocatoria exigía que la tramitación administrativa previa debería haber estado lista antes del 31 de diciembre. Sin embargo, las correspondientes a estas ocho obras no estuvieron a tiempo por lo que no han podido acogerse a esta línea de financiación aunque, tres meses después, el ejecutivo local haya anunciado que las asumirá con fondos propios -el importe rondará los 139.000 euros (IVA incluido)-.

La presidenta de la Diputación explicó que los plazos estaban muy ajustados por imperativo legal ya que estas obras se sufragan con un superávit presupuestario logrado por la Diputación en 2015 que la ley obligaba a gastarlos antes de que acabara el pasado ejercicio. "El superávit estaba condicionado a unos requisitos muy estrictos pero la inmensa mayoría de los municipios los ha cumplido", dijo la presidenta provincial. Aunque el plan se aprobó en octubre, las obras tenían que estar concluidas antes del 31 de diciembre del pasado año aunque se le permitía una prórroga hasta el pasado 28 de febrero. Las obras correspondientes a Jerez fueron adjudicadas por el Ayuntamiento a finales de diciembre pero las ocho actuaciones previstas en los colegios públicos pedáneos no llegaron a iniciarse por un problema burocrático, tal y como denunciaron algunos alcaldes el pasado fin de semana.

Según se recogen en las bases que regulan la concesión de estas subvenciones, la contratación de las obras correspondía a los ayuntamientos pero, en el caso de los "municipios" de menos de 20.000 habitantes se podía solicitar ayuda a Diputación para una "asistencia técnica" en la redacción de proyectos, así como para la dirección facultativa de las obras y la coordinación en materia de seguridad y salud. En este sentido, el gobierno local esgrimió que Diputación había presentado fuera de plazo "los planes de seguridad".

Las bases de la convocatoria recogían también que, si el volumen de peticiones sobre asistencia técnica "hiciera previsible que no se pudiera cumplir con los plazos de ejecución y justificación de las actuaciones", las actuaciones se podrían desestimar. No ha trascendido cuantas peticiones se hicieron y si este es el motivo que ha acabado perjudicando a las pedanías jerezanas pero lo cierto es que ninguna otra entidad local autónoma del resto de la provincia ha tenido problemas para poder ejecutar sus obras -es el caso de Tarifa (Facinas y Tahivilla), Jimena (San Martín del Tesorillo) y Barbate (Zahara de los Atunes).