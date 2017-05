La vida sigue igual 12 meses después

Treinta aniversario sin perder la ilusión

La Asociación de Tenis Jerez celebra este año su trigésimo aniversario y lo hace arropada por una masa social que desde el desahucio ha menguado notablemente. De cualquier forma, José Manuel Contreras, uno de los trabajadores afectados, asegura que a día de hoy son "al menos 130 familias las que siguen pagando las cuotas, aunque antes de todo esto éramos por lo menos trescientas", afirma. Así las cosas, los socios "siguen colaborando y cada tres o cuatro meses aportan una cantidad de unos tres euros para poder afrontar los gastos mínimos que van surgiendo". A día de hoy, la asociación se encuentra inmersa en la organización de la Liga Social 30 aniversario, tanto de tenis como de pádel, que precisamente se está disputando en sus antiguas instalaciones. Sus miembros no han perdido la ilusión por volver a 'casa', como ellos mismos reconocen porque "han sido muchos años y mucho trabajo el expuesto allí", comenta José Manuel Contreras. Su adiós, no obstante, no ha supuesto que las relaciones con el Ayuntamiento no sean fluidas pues "cuando pedimos algunas cosas nos ayudan". Tanto que a día de hoy tienen una pequeña sede en el Palacio de Deportes desde donde siguen trabajando como asociación.