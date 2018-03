El viento roza los 100 km/h y provoca numerosos daños

El temporal fue de viento y lluvia, por este orden, ya que el primero fue el principal protagonista de la jornada al causar numerosos desperfectos por toda la ciudad, especialmente en las zonas más expuestas al viento como son las grandes avenidas. Los datos aportados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntaron que las rachas más fuertes de viento se produjeron en el entorno de las dos de la tarde cuando alcanzaron los 93 kilómetros por hora, hecho que provocó que incluso la conducción por las calles de la ciudad se hiciera complicada. Los bomberos realizaron un total de 28 salidas.

Entre los principales siniestros que provocó el viento se encuentra el desprendimiento de la techumbre de uno de los aparcamientos al aire libre de la zona comercial donde se ubica Leroy Merlín. Media docena de coches se vieron afectados en sus techos por el desplome, quedando incluso tres tan apresados que no pudieron ser sacados del lugar por sus propietarios. Algo similar ocurrió en el parking del hospital de Jerez.

Otro suceso destacado se produjo en la Iglesia de la Victoria donde un canalón metálico quedó colgando en difícil equilibrio. "Si cae e impacta en una persona la raja de arriba a abajo", aseguraba ayer un bombero antes de retirarla para así anular el riesgo.

En La Asunción, la valla que se ubica en la calle Paquera de Jerez (que en tiempos diera al huerto de invernaderos de la antigua prisión) acabó cediendo en dirección a la acera al provocar un efecto vela que la enorme potencia del viento incrementó. Igualmente, cabe destacar que durante toda la jornada cayeron ramas de todo tipo y grosor sobre la calzada. La calle jerezana más afectada fue la Porvera, que ayer a la una de la tarde se podía contemplar aún repleta de hojas y pequeñas ramas desprendidas de las jacarandas. Un hecho innegable es que los primeros temporales de este invierno que concluirá en tres semanas ya hicieron una importante labor de criba en lo que a ramas y árboles enfermos se refiere.

Menos suerte tuvieron en La Granja y en Guadalcacín, donde en el entorno de las dos de la tarde se desprendieron sendos árboles. En la barriada jerezana no se produjeron daños, pero en Guadalcacín no hubo tanta suerte pues una palmera cayó sobre el capó de un coche que circulaba en esos momentos. Afortunadamente no cayó sobre el habitáculo del vehículo.

Otro suceso destacado sucedió en el límite de las céntricas calles Larga y Lancería, donde una de las letras del luminoso de 'Fundador' que preside el edificio del Gallo Azul, se vino al suelo sin causar milagrosamente desgracias personales. Afortunadamente el desapacible día restó muchos peatones de las calles de la ciudad.

En lo que se refiere a la precipitación de lluvia, según la Aemet cayeron casi 25 litros de agua de lluvia por metro cuadrado en la ciudad desde las doce de la noche de ayer. El momento más preocupante se produjo al borde de las seis de la madrugada, cuando cayó casi la mitad de todo este volumen de agua. No en vano, en esa hora precipitaron 11 litros por metro cuadrado. Otro momento especialmente delicado se vivió entre las 8,30 y las 10,30 horas, cuando sobre la ciudad precipitaron otros 8,5 litros.

La intensidad de estas precipitaciones provocó que un punto que se anega habitualmente como es la avenida Alcalde Cantos Ropero (es decir, la avenida del polígono industrial El Portal) volviera a anegarse, si bien una vez abiertos los sumideros de los imbornales el agua se fue evacuando. Fue importante el hecho de que, de vez en cuando, dejara de llover.

Otro problema achacado al agua fue el hundimiento de parte de la calle Porvera. Se trató justamente de la zona de aparcamiento que se ubica frente al número 31 de dicha calle. Al parecer se trató de un socavón causado por el agua que corre por la zona así como por el peso que soporta diariamente en forma de vehículos estacionados. Cabe destacar que hace unos años, cuando Pilar Sánchez era alcaldesa de la ciudad, se produjo otro hundimiento de calzada en dicha calle, en esta ocasión frente a la Escuela de Arte. Muchos vecinos no dudan en señalar que buena parte de este antiquísimo vial "está hueco por debajo".