El viernes, segundo encuentro

El PSOE ya se ha manifestado. Tras 10 días de silencio, y minutos antes de que Ganemos e Izquierda Unida comparecieran públicamente para criticar la falta de respuesta del partido que gobierna en el Ayuntamiento, esta formación emplazó a las otras dos a mantener una nueva reunión el próximo viernes donde seguir explorando la posibilidad de conformar un ejecutivo tripartito. En ese encuentro, cuya hora aún está por fijar, los socialistas darán una respuesta al documento programático planteado y, lo más importante, a la propuesta de reparto de gobierno entre las tres fuerzas.

No en vano, el gran escollo está en este punto, tal y como han sostenido fuentes socialistas en los últimos días. La proposición de Ganemos e IU se considera inasumible aunque aún no se haya realizado un pronunciamiento oficial, que no se dará hasta el viernes. La propuesta, conocida la pasada semana, es que la formación que ostente la Alcaldía -Ganemos insiste en exigir la dimisión de Mamen Sánchez aunque esto ya no es una exigencia para emprender un proceso negociador- no tendría tenientes de alcaldía (que se reducirían a dos y se repartirían entre las otras dos formaciones) y carecería de mayoría en la junta de gobierno. Esta conlleva, incluso, que haya ediles de las tres formaciones que no tengan responsabilidades de gobierno para, de este modo, evitar que aumente en exceso el coste de la estructura política, aunque el número aún estaría por definir.

Respetamos la opinión de Podemos pero Ganemos tiene su independencia"Ganemos e IU no van a reforzar el gobierno del PSOE; queremos hacer un gobierno nuevo"

Ahora bien, ayer Ganemos e IU comparecieron públicamente para advertir que esta propuesta no es de máximos ni una imposición, sino una propuesta "honesta y justa", según palabras del portavoz de Ganemos, Santiago Sánchez. "Queremos un sí o un no", agregó el portavoz de IU, Raúl Ruiz-Berdejo. El planteamiento contempla la conformación de un "gobierno nuevo" donde haya un "equilibrio de fuerzas" -se plantea como dos bloques con igualdad de ediles entre los siete del PSOE y los siete de la suma de Ganemos e IU- ya que el actual "no ha cumplido las expectativas", tal y como se recoge en un comunicado que repartieron las formaciones antes de la comparecencia pública. "No venimos a reforzar el gobierno del PSOE sino a construir un nuevo gobierno con el PSOE", añade el escrito. También recuerda el documento con las 133 medidas planteadas por las dos fuerzas debe ser la base de un "plan de gobierno común" para "huir de experiencias fallidas pasadas de dos gobiernos paralelos con sus partidas cerradas".

Ambas formaciones coincidieron en reprocharle al PSOE la tardanza en contestar puesto que se comprometió a dar una respuesta la pasada semana y no ha sido hasta ayer cuando ha citado a los grupos para darla a conocer. No en vano, desde Izquierda Unida se incidió en que este proceso de negociación no debe alargarse más allá de febrero.

Por otro lado, Ganemos se refirió ayer a las críticas de Podemos a su intención de entrar en un gobierno tripartito con el PSOE. El portavoz, que dimitió como secretario de la formación morada una vez que la asamblea de Ganemos aprobó meses atrás iniciar un proceso de diálogo con los socialistas, señaló que respeta las críticas pero que Ganemos "tiene su independencia". "A título personal yo sigo militando y participando en Podemos", agregó.

Por último, ambas formaciones incidieron en que este proceso negociador no influirá sobre otras reuniones previstas con el gobierno para hablar de asuntos tales como el presupuesto municipal. "La postura que adoptemos va a depender más de la propuesta de presupuesto que haga el gobierno que de lo que pueda ocurrir en la reunión del viernes", sostuvo Santiago Sánchez.