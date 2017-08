"El vino de Jerez es fascinante pues sólo nace aquí. Tiene raíces"

Oscar Velasco abre esta noche el ciclo 'Cenas con las estrellas' dentro del Tío Pepe Festival. El chef segoviano, afincado en Madrid y máximo representante del prestigioso y galardonado restaurante 'Santceloni', acude a la ciudad con una selección de 16 degustaciones en las que resumirá su cocina.

¿Qué se dice de Oscar Velasco? Pues básicamente que es un amante del producto. Forma parte de esa generación de jefes de cocina que saben que si un producto es bueno debe ser tocado lo justo y necesario siempre y cuando el resultado final sea mejor que el original. No es tarea fácil, aunque la ha desplegado con tanto empeño y éxito que ha conseguido ser distinguido con dos estrellas Michelín y tres soles Repsol. Forma parte de la 'Champions League' de una alta cocina a la que se debe en su justa medida. El lucimiento del cocinero en sus creaciones, para qué engañarnos, es siempre un objetivo pero él tiene claro que "la satisfacción del cliente es lo primero. Si no lo consigues no tienes nada", señala.

- ¿Cómo es su relación con el Sur?

- La verdad es que lo conozco un poquito. Soy de Segovia y de pequeño íbamos de vacaciones a Andalucía, concretamente a Marbella. Ya de más mayor he de confesar que me ha embrujado el mundo del vino. Visitar Jerez y ver cómo se hacen estos vinos tan especiales siempre ha sido una delicia. Uno de los objetivos que siempre me he marcado ha sido conocer de cerca la raíz de esos vinos únicos, sin igual, que sólo nacen en estas tierras. Es algo tan mágico como misterioso..

- Está usted distinguido con dos estrellas Michelín y tres soles Repsol. Imagino que será una alta responsabilidad...

- Estos premios constituyen algo con lo que debes aprender a vivir. Es cierto que suponen una responsabilidad tan grande como agradable. Siempre he entendido estos premios como un reconocimiento al trabajo que llevas a cabo. El compromiso más grande que debe tener un restaurante es con el cliente, que es a quien debes demostrar cuáles son los resultados de tus horas de trabajo. A este respecto siempre hago una comparativa que hacía Martín Berasategui: "Esta presión que experimentas es la de jugar la Champions. Luego está la presión del descenso... ¡pero qué bonita es esta presión!". La verdad es que es algo llevadero y reconfortante. Pase lo que pase, la idea fija en la mente es que el cliente es lo primero. Con eso ya llevas mucho ganado.

-¿Qué idea desea trasladar a los comensales del Tío Pepe Festival?

- Pues básicamente quiero mostrarles lo que es el día a día de nuestra cocina. Serán unos cuantos platos (entre quince y dieciséis) en los que mostraremos cosas pequeñas y no tan pequeñas que servirán para hacer un recorrido por nuestra cocina en 'Santceloni' en los últimos años. A grandes rasgos, ofreceremos una cocina que cuenta quién soy aportando su punto de innovación y de creatividad. Ese es nuestro principal objetivo para esta cena.

- ¿Cómo abordará el maridaje de sus platos con los vinos de González Byass?

- Hace aproximadamente un mes tuvimos una prueba de platos con los enólogos de la bodega, verdaderos profesionales en su ámbito. Lo hicimos en 'Santceloni' y se trazaron las líneas. Serán ellos, los enólogos de la bodega, quienes seguirán las líneas que se marcaron entonces con las ideas que surgieron. Ellos decidirán.

- ¿Qué destacaría de los vinos de Jerez? ¿Qué le llama la atención de ellos?

- En mi opinión hay vinos que son realmente fascinantes, que tienen esa peculiaridad de que no los hay en ningún otro lugar, no los hay en ningún oro sitio del mundo. Me gustan las cosas que tienen raíz. Ahora parece que todos tenemos que ser expertos en vinos. Yo siempre cuento que los vinos complejos me dan mucho respeto. Para mí, por ejemplo, un maridaje absolutamente perfecto es el de un buen jamón con manzanilla, algo que está en nuestras raíces, algo que siempre ha estado ahí. Ligeros, frescos... son un aperitivo perfecto. Cuando tienen más cuerpo, con otra graduación, me dan más respeto. Son complejos, son intensos y con una abanico de aromas impresionante. Son exclusivos pero también son complejos. Muchas variedades de jerez no son para tomar en cualquier momento. Todo tiene su momento. Por ejemplo, y personalmente lo digo, en una sobremesa en vez de un digestivo me tomo un oloroso. Y va fenomenal.

- Ustedes los chefs no están de vacaciones ni cuando están vacaciones, valga la redundancia...

- Yo ahora estoy de vacaciones, pero nuestra vida, nuestro hobby y nuestra dedicación es la comida. Estoy de vacaciones pero sigo visitando mercados, viendo cómo hacen las cosas otras gentes. Ahora mismo y antes de ir a Jerez estoy en Lisboa, de vacaciones, y me he dedicado a conocer los mercado locales. Es mi tiempo libre pero también es una forma de seguir creciendo, conociendo... A fin de cuentas un cocinero siempre está viendo, aprovechando los minutos. Lo que más agradezco es que cuando estás trabajando el tiempo pasa mucho más rápido. Ahora va más despacio y lo aprovecho.

- ¿Está Jerez en su hoja de ruta?

- Gracias al proyecto 'Universo Santi' estamos viajando a Jerez con frecuencia. Se trata de una iniciativa maravillosa en la que estamos colaborando. Lo visitamos de forma regular. No en vano, une cocina, altruismo e integración de una forma tan original como provechosa.