Los visitantes de la provincia colapsaron el servicio de taxis

El primer sábado de Feria y el domingo, según la Asociación Jerezana del Teletaxi, fueron las jornadas más atareadas para los profesionales del volante de la ciudad. El propio presidente del colectivo, Marco Antonio Martín, destacó a este medio que se dieron dos circunstancias que provocaron que los servicios no pudieran realizarse con la celeridad deseada. "Ese primer fin de semana hubo una enorme cantidad de visitantes en la Feria y gran parte de los mismos procedían de otros pueblos de la provincia. Esto provocó que la espera en la parada de la avenida Alcalde Álvaro Domecq llegara a alcanzar los 40 minutos". Según destacó a este periódico, "este es el tiempo que se tarda en prestar un servicio por ejemplo a El Puerto y retornar a Jerez". Pese a ello, "el servicio de seguridad que pagamos los taxistas funcionó a la perfección poniendo orden", señaló Martín. Éste igualmente reconoció que "los 178 coches que tenemos en Jerez estuvieron a tope, sin parar, y la verdad es que no dimos abasto. Eso sí, el resto de la semana de Feria no hubo ningún problema en la prestación del servicio"

Para los taxistas, la celebración de la Feria del Caballo en su modelo 'de sábado a sábado' "es un verdadero acierto".