Jerez vista por el objetivo foráneo

Se da por sentado que la fotografía nació en Francia, en 1839. A Jerez llegaría en 1841, según el investigador y fotógrafo Eduardo Pereiras, de la mano de Diego de Agreda, un sevillano afincado en Jerez, y vinculado con el comercio del vino.

Pero lo que aquí nos interesa es un aspecto poco conocido, la manera como los fotógrafos que estuvieron de paso, unos más reconocidos que otros pero no por ello menos relevantes en su trayectoria profesional, vieron a la ciudad y a sus gentes.

Una relación de nombres que abarca todo un siglo, el periodo comprendido entre 1862 y 1972.

Los fotógrafos del XIX

Uno de éstos fotógrafos, considerado un pionero de este medio, fue el inglés Charles Clifford. El motivo de su presencia en la ciudad fue el de acompañar a la reina Isabel II durante su viaje por Andalucía en 1862. Imágenes de la ciudad que quedaron plasmadas en el libro Recuerdos fotográficos de la visita de SS. MM. y AA. RR. a las provincias de Andalucía y Murcia en Septiembre y Octubre de 1862.

De su corta estancia perduran las primeras imágenes tomadas, por este nuevo procedimiento, de las fachadas de Santiago y San Miguel.

Otro de los grandes de la fotografía que paseó por Jerez cámara al hombro sería el francés Jean Laurent.

De él hay relacionadas unas 29 imágenes, publicadas en 1879 en Guide du touriste en Espagne et Portugal, ou itineraire a travers ces pays, y en Noveau Guide du touriste en Espagne et Portugal.

Por su parte, el aventurero galo Marie Hubert Vaffier, miembro de la Sociedad Geográfica de París, realizó varios viajes de carácter científico y artístico, entre ellos el que hizo a España y Portugal en 1889.

De sus breve estancia son las vistas de la colegiata, que quedó inmortalizada en unas poco conocidas instantáneas.

Arquitectos, moda y gitanos

Jerez, ya entrado el siglo XX, seguía siendo un lugar con un fuerte atractivo para los artistas de la fotográfía.

El primero de éstos es el alemán Kurt Hierlscher, maestro de escuela. En 1921 publicaría en Berlín su catálogo Das Unbekannte Spanien, que en España lo editaría Canosa con el título de La España incógnita.

Un trabajo fruto de su estancia en nuestro país entre 1914 y 1919, donde realizó más de 2.000 fotografías, entre ellas la Cartuja de Jerez.

Aunque su profesión era la de arquitecto, el americano Austin Whittlesey realizó tomas de la ciudad que pocos conocen.

En 1915 obtuvo la beca Le Brun. Esta convocatoria otorgaba ayudas de viaje a jóvenes arquitectos, lo que le permitió recorrer nuestro país durante tres meses. Resultado de esta experiencia fue su obra: The minnor Eclesiastical domestic and garden Architecture of Southern Spain (Nueva York, 1917).

Otro de los trabajos de los que se tenía poca información por estos lares es el de Arnold Genthe, afamado fotógrafo germano-americano, que en 1904 realizó un tour fotográfico por España y Marruecos.

Hay que mencionar las tomadas en Jerez en el mes de septiembre, como una corrida de toros, campesino sobre un borrico por calle Armas y carro de bueyes en la calle San Agustín, además de la Cartuja.

Sus colecciones de fotos de España se conservan en la Hispanic Society y en los archivos de la Library of Congress, de Washington. Sin embargo, en esos archivos no se hace constar la referencia a Jerez, tan solo aparecen con la categoría de Views of Europe.

Otro dos americanos, arquitectos ambos, fueron Gerstle Lewis Mack, y Thomas Gibson. En 1926 viajarían a España para llevar a cabo su trabajo de investigación titulado Architectual details of Southern Spain. Este libro vería la luz en Nueva York en 1928. Destaca, entre otras, la de la fachada del Palacio Villapanés cuando era cuartel de la Guardía Civil.

En diciembre de 1965, la revista Triunfo publicó una noticia que pasó desapercibida pese a su peculiaridad: Helmut Newton había estado en Jerez de la Frontera realizando unas sesiones para la Associated Fashion Designers de Londres.

La revista comentaba que era la presentación de nuevos modelos por parte de jóvenes diseñadores unidos en el grupo AFD.

Para Newton Jerez resultaba un lugar altamente exótico además de representar las especiales relaciones de los vinos de la zona con Inglaterra.

Sobre bodegas y viñas hay que resaltar las de John Tarlton. Durante su estancia en 1966 captó expresivas momentos, muchos de ellos en instalaciones de Williams&Humbert. Tarlton fue un reconocido fotógrafo inglés especializado en temas rurales.

Y, finalmente, Josef Kouldelka. En 1970 Koudelka dejó Checoslovaquia con un visado de tres meses para continuar fotografiando gitanos, pero aprovechó para pedir asilo en Inglaterra.

Siguió vagando por Europa en busca de nuevos retratos e imágenes. Pasó por Jerez entre 1971 y 1972, donde toma varias fotografías que incluiría en su libro sobre los gitanos. En 1975, Robert Delpire publica en París Gitans: la Fin du Voyage, que recibirá el Premio Nadar tres años más tarde.

En las tarjetas postales

Las vistas de Jerez en las tarjetas postales fueron habituales desde finales del XIX, mencionado las aparecidas en las colecciones de la casa Hauser y Menet, la mayoría anónimas.

En este apartado mencionaremos dos nombres. El primero, el francés Lucien Edouard Roisin Besnard. Al acabar la Primera Guerra Mundial se trasladó a vivir a Barcelona, dedicándose al negocio de las postales. Como editor, utilizó en muchos casos imágenes tomadas por otros creativos. En 1930 abrió una tienda en Barcelona con el nombre de La casa de la postal, que siguió abierta hasta 1958. En los años `20, y parte de los `30, recorrió España, incluyendo Jerez.

El otro, Antonio Passaporte, era hijo del también fotógrafo portugués Joao Pedro Braga Passaporte. En 1926 se hace representante de Charles Alberty& Cia, que se dedicaba a la fabricación de papeles heliográficos.

El archivo Loty fue creado en 1927, a iniciativa de Concepción López y de Charles Alberty Ambos contrataron a Passaporte, que entre los años 1927 a 1936 tomaría numerosas vistas de toda España. Jerez está bien representada.