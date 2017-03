Una vivienda del futuro, y para todos

La Fundación ONCE expone desde ayer y hasta este sábado una vivienda inteligente, accesible y sostenible (de bajo consumo), un proyecto que trata de dar ideas a las personas con discapacidades sobre las posibilidades en su entorno privado para tener una vida algo más sencilla. Tareas que para la mayoría resultan simples, para quien sufre ceguera, dificultades motoras e incluso sordera, pueden resultar difíciles. Imagínese. Suena el timbre. Si va en silla de ruedas, gracias a que la imagen de la entrada se puede ver en su móvil sabe si debe o no abrir. Si no puede usar los brazos para echar la llave, un mecanismo informatizado lo hará por usted. Hasta bajar el volumen de la tele se puede hacer hablándole al mando.

Esta vivienda de exposición consta de más de 100 metros cuadrados y está instalada dentro de un tráiler que lleva meses cruzando el país. "Hay soluciones más caras y más baratas, está claro, pero ¿qué significa caro para muchas personas a las que realmente les cambiará la vida?", sostenía ayer Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación ONCE, que además tiene una movilidad reducida. "Una alfombrilla junto a una cama que avisa al cuidados si la persona dependiente se levanta, ¿es cara? ¿O es más caro que se pierda nuestro padre?", defendía.

Tal y como se reflejaba en paneles informativos ubicados en el recorrido por la casa, el baño es la zona más peligrosa de cada casa por lo sencillo que resulta resbalar. El de la casa de la Fundación ONCE es diferente en todos los sentidos. La tapa se abre y cierra sola. Los sumideros de la placa de ducha absorben el agua por un sistema sin la hendidura de los desagües normales y hasta seca al usuario con ventiladores de cuerpo entero, verticales al estilo de los chorros de duchas de masaje.

En esta vivienda casi todos los objetos se mueven por control electrónico, desde los percheros hasta la tabla de planchar. El objetivo, ir haciendo cada vez más tenue ese 'dis' con el que comienza la palabra 'discapacidad'. En horario de 10,30 a 20,30, hasta el sábado, todos tienen la posibilidad de conocer cómo las tecnologías pueden mejorar la vida diaria.