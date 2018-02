"Es voluntario para dar estabilidad en el empleo a los trabajadores"

Tras la comparecencia de los sindicatos mayoritarios en el Ayuntamiento, el gobierno local emitió ayer una nota de prensa para aclarar su posición: "Ante el comunicado y rueda de prensa de los que dirigen los cuatro sindicatos que vienen colaborando entre sí, muy estrechamente desde hace un tiempo, ATMJ, CGT, CSIF Y SIP, no vamos a perder mucho tiempo de trabajo en contestarles, ya que ir contra la verdadera estabilidad laboral de todos los laborales con el único argumento de que no se creen nada, no les da ninguna credibilidad, sobre todo porque cada cosa que dicen se puede rebatir con pruebas".

Igualmente, desde el ejecutivo socialista se pidió "a los que dirigen estos cuatro sindicatos que firmen un documento donde garanticen al personal laboral indefinido que pueden quedarse tranquilos y no optar a ser funcionario de carrera. Que les aseguren por escrito y firmado por todos y cada uno de sus dirigentes, que en 2020, no van a tener ningún problema, porque la norma del PP de Rajoy no les afecta. Que les garanticen que es mejor seguir de laboral indefinido que conseguir ser funcionario de carrera, ¿serán capaces de firmaros un documento garantizando esto?"

Igualmente, el gobierno municipal se mostró ayer sorprendido de que "los dirigentes del CSIF de este Ayuntamiento se opongan aquí a la funcionarización y a la estabilidad de todos los laborales, cuando su propio sindicato a nivel nacional firmó un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el 29 de marzo de 2017, en el que se incluye el proceso de estabilización que hemos planteado para facilitar a los laborales indefinidos que sean funcionarios de carrera. Verdaderamente sorprendente".

"También nos sorprende que dos de los sindicatos participantes, CGT y SIP, no se alteraron lo más mínimo (la plantilla lo sabe bien) cuando el gobierno del PP de la señora Pelayo y el señor Saldaña llevó a cabo la mayor pérdida de derechos laborales sufrida en el Ayuntamiento: un ERE arbitrario de 290 trabajadores municipales, un ERE real (no inventado para asustar, como están haciendo ahora) y la eliminación de muchos derechos sociales y pluses. Aquello, insistimos, fue real, y no les alteró", añadieron.

"Y, finalmente, nos sorprende que se utilice el tema de la estabilidad laboral de la plantilla para, en una rueda de prensa sin argumentos, aprovechar y reclamar el complemento personal transitorio (CPT) que parece ser tema de sumo interés para algunos dirigentes. CPT que supone que un grupo de técnicos se aseguren cobrar hasta que se jubilen, sueldos de 50.000 a 70.000 euros, aunque no tengan puestos de responsabilidad, trabajen mucho o poco. Es triste que saquen esta petición en una rueda de prensa contra la funcionarización de los laborales", lamentaron ayer.

En el comunicado, aseguraron también que "el gobierno municipal lleva trabajando intensamente en facilitar a los laborales fijos y a los indefinidos que quieran voluntariamente la posibilidad de que puedan ser funcionarios de carrera. Lo estamos trabajando desde antes de la norma del PP de Rajoy porque la verdadera y única estabilidad laboral es ser funcionario de carrera. Que se lo pregunten a los afectados por el ERE, si hubieran aceptado o no presentarse a un proceso para conseguir ser funcionario de carrera". En este punto, añadieron ayer que "por ello, como no nos vamos a parar, seguiremos trabajando para que todos los que voluntariamente quieran puedan participar en los concursos oposición para conseguir una plaza de funcionario de carrera. De hecho, hoy mismo se convoca la Mesa de Negociación Conjunta para negociar entre otras cosas todas las bases de los distintos procesos de funcionarización y de estabilización, además de las de promoción interna porque ya las tenemos elaboradas. Este gobierno municipal ofrece realidades". Por último, el ejecutivo insistió en que "no vamos a dejar de trabajar por facilitar a todos los laborales que puedan ser funcionarios de carrera".