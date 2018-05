La zona Sur apueba con matrícula

Más de 1.600 personas de la zona Sur se han implicado durante este curso en el proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), que se desarrolla en estos barrios desde 2010, impulsado por la Obra Social 'la Caixa', a través de Ceain, como promotora de la iniciativa, en colaboración con el Ayuntamiento, la Junta y otras entidades sociales que trabajan en la zona Sur como Cáritas y Fundación Secretariado Gitano. Representantes de todos ellos participaron ayer en el Ayuntamiento en el Encuentro de Relación Institucional del proceso, en el que se compartió un informe de resultados de todas aquellas líneas de intervención comunitaria que se están poniendo en marcha, desde la educación, la salud o la participación. El director de Ceain, Francisco Morales, explicó, a modo de conclusión, que "el proyecto ICI se está dejando notar en el barrio, en la ciudadanía, de no ser así no tendría sentido. Lo primero que está ocurriendo es una mejoría en muchos aspectos". Sólo el dato de los participantes es, a juicio de Morales, muy significativo, "porque el nivel de exigencia es alto. No se trata simplemente de asistir a una actividad, hay que implicarse incluso en el diseño de esa actividad. Esto puede parecer a priori un planteamiento muy técnico, pero nada más lejos de la realidad, es decir, hay una serie de mesas de trabajo que llevan funcionando todo el año: de educación, de participación, de familia, abiertas a la ciudadanía y desde ellas, se van diseñando las acciones". A modo de ejemplo, Morales destacó los logros que se están consiguiendo en uno de los retos, que era hacer más fuerte el vínculo educativo y reducir el absentismo. "Se ha confirmando la hipótesis de que la escuela sola no puede, pero unida a los agentes sociales y con la colaboración de las familias, es posible".

Otro resultado que destacó fue los avances en la prevención de la salud por parte de la población de estas barriadas. "La salud no es solamente que te atienda el médico en la consulta, sino además llevar hábitos de vida saludables y ahí ha sido clave la implicación del centro de salud de San Telmo, de manera que a través de diferentes talleres se está capacitando a la gente para llevar una vida saludable". En términos generales, el director de Ceain subrayó que el proyecto pone el foco en la calidad de vida y la cohesión, para acabar también con el estigma que pesa sobre estos barrios. "A diferencia de lo que solía ocurrir, en este tiempo se han generado muchos impactos positivos sobre la zona Sur, que han ayudado mucho". Según el informe de resultados, en estos ocho años de intervención se han producido casi 100 impactos positivos en medios de comunicación, se está a punto de contar con mil seguidores en Facebook, y próximamente se estrenará una nueva página web que sirva de referencia para el territorio, para dar a conocer el proceso a las personas interesadas, y que sea un canal adecuado para las distintas demandas y consultas.

La alcaldesa Mamen Sánchez también mostró su satisfacción por los resultados obtenidos. "En la evaluación de lo que se ha hecho en 2017 hemos sacado matrícula de honor y debe ser un orgullo para la ciudad que venga gente de fuera a decirnos que somos referente en el proceso de intervención comunitaria". Incidió en el centro comunitario que se abrirá en breve en el edificio anexo a las instalaciones de El Zagal, y aseguró que Jerez es la primera ciudad de España que dispondrá de un centro de este tipo, referencia para espacios de trabajo y relación, acciones comunitarias y desarrollo de proyectos innovadores, un espacio para la formación, la mediación y la promoción de la participación y la convivencia. Aunque aún sin inaugurar en este espacio se celebró ayer por la tarde el VIII Encuentro Comunitario.

La alcaldesa hizo hincapié además en la incorporación al proyecto ICI de la delegación territorial de Empleo, "que nos parece fundamental" y de la Policía Local y Nacional, que ya han establecido algunas acciones en la zona, sobre todo, en materia de prevención.

El director del Departamento de Interculturalidad de Obra Social 'la Caixa', Francesc Ventura, elogió cómo se está desarrollando el proyecto en la zona Sur y lo calificó como un referente. "Jerez está demostrando que se puede trabajar conjuntamente con la ciudadanía. Creo que los agentes sociales que están interviniendo en el territorio ya no pueden trabajar como lo hacían antes, de forma parcelada. El gran valor que tiene el proyecto es cómo somos capaces de construir todos con una mirada transversal otra realidad, en la que yo destaco, sobre todo, el papel de la ciudadanía". Consideró que ha quedado demostrado que existe una ciudadanía que no sólo pide a las autoridades municipales la cobertura de sus necesidades, sino que además "tiene ganas de participar de forma activa en la mejora de su territorio". Ventura confió en que el proyecto ICI de la zona Sur, "que ya está llegando a la sostenibilidad sea un embrión para que se pueda transferir a otras zonas de la ciudad".

En la misma línea, el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Manuel Herrera, resaltó "el nivel de consecución de los objetivos del proceso. Es verdad que cuando todo el mundo trabaja de la mano, entidades, instituciones y ciudadanía, se consiguen muchas cosas".