"En la zona Sur está todo por hacer"

Es media mañana y hay tres niños jugando a la pelota. No están en un campo de fútbol, más bien en un campo de 'minas', puesto que hay pocos tramos sin un boquete en el acerado. San Telmo Nuevo (o barriada Jerez 2000) reclama mejoras y se siente "abandonada" por las inversiones municipales. Sebastián Peña, presidente de la federación Solidaridad y además presidente de la asociación vecinal Jerez 2000, denunció ayer las "deficiencias" en la zona Sur, reconociendo que "con el delegado José Antonio Díaz he pecado de confianza por nuestra buena relación y no he mandado todos los escritos que debería. Pero sí le he mandado fotografías de cosas a mejorar a través de Whatsapp, por lo que conocimiento de las cosas tiene. Pero ni con estos mensajes son suficientes puesto que hace caso omiso a todo. No sé si será por la confianza que tenemos pero la confianza también se acaba".

El presidente de la asociación lamentó que hay reclamaciones desde hace dos años sin que el Ayuntamiento haya subsanado las necesidades del barrio. "Estas farolas están todas rotas y lleva dos años denunciado. Me da mucho coraje que se estén haciendo cosas en otros barrios, por ejemplo en temas de nuevas luminarias, y se venda a bombo y platillo, cuando debería repartirse las partidas en la ciudad. Esto es lamentable", criticó Peña, señalando una fila de farolas rotas. El presidente añadió además que "este suelo tiene una cantidad de boquetes increíble. Aquí pasan muchas personas mayores y andar por aquí es imposible. Y nada, no hacen caso a las necesidades de este barrio".

La asociación denuncia que desde hace dos años se están pidiendo nuevas luminarias

"Nos venden que en la zona Sur se están haciendo muchas cosas y aquí no se está haciendo nada. Y cuando quiera que me demuestren lo contrario", remarcó Peña. "Ahora mismo acabo de hablar con el presidente de Cerrofruto, porque en una fiesta que hubo aquí de mayores se prometió que el acerado de la avenida Libertad se iba a arreglar, nada. Pedí que se hiciera el acerado de detrás del campo de fútbol de San Telmo y no se ha hecho nada. De ahí que insista en que hay que repartir los fondos. No se puede estar siempre prometiendo", subrayó el presidente de la asociación.

"Se había pedido que dieran un repaso integral a toda la barriada de Jerez 2000 y tampoco se ha hecho nada. Le pedí una actuación en la parada de autobús -junto a la rotonda- porque el suelo está impracticable. Y nada", dijo el representante del colectivo. Precisamente en el momento que Peña mostraba los visibles desperfectos de la calzada, una vecina dijo "por poco me parto anoche el pie ahí. ¡Que lo arreglen!".

Desde la asociación reclamaron además que el Ayuntamiento solucione el vallado roto de un pequeño parque de la barriada, que se pode un pino junto a un bloque -petición que ya ha sido trasladada a Medio Ambiente-, el asfaltado de la calle Maraca, así como que se coloque una nueva tapa a un contador, "porque ahí mete la mano un niño y adiós que te vi".

En el repaso en la barriada, Peña señaló otro dos puntos negros de la zona, un paso de peatones sin rebaje y los desperfectos en la escalera que hay junto a la rotonda de Moreno Mendoza: "Tras el temporal de octubre pasó esto -desprendimiento de la tierra- y se ha agravado con las últimas aguas. Esto también lo tiene el delegado denunciado por Whatsapp y esta escalera ya se ha desplazado. Esto es lamentable hombre. Esto sólo pasa en la Zona Sur. Aquí esta todo por hacer".