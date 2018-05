Ahora sí, el Primavera Trompetera Festival ya llegó

Tras el aplazamiento del festival en marzo por el mal tiempo, la fiesta de bienvenida de ayer, dio inicio, esta vez sí, a la nueva edición de Primavera Trompetera Festival, que llenará de buena música y mejores vibraciones durante todo el fin de semana las instalaciones del Circuito de Jerez - Ángel Nieto. Una fiesta que estuvo protagonizada por Mojinos Escozíos, Gipsy Rappers, Caye Cayetana & Cía, y Dj Müme, y que fue el pistoletazo de salida para la programación de concierto de hoy y mañana sábado. Una agenda que hoy contará con las actuaciones de Supersonika, Mixtolobo, Bronquio, El Gueto con botas, Malaka Youth, Warm Up, Ayax y Prok, Gatillazo, Miguel Caamaño, Trashtucada, Selecta Gaan, La Raíz, Furia Trinidad, Skylark Sound, Tote King Shotta &dj Nexxa, Brisa Fenoy, Rosendo, Bubstoned Sound System & Tunelon Iration, Gentleman & The Evolution, Riot Propaganda , Miguel Campello, Antxon Sagardui (Crudo Bilbao) & Natty Nature, Dellafuente, Gomad! & Monster, Weeding Dub, Dubioza Kolektiv, Javi Reina, C. Tangana, Amity, Chagar & Cali Deeper y Dub Elements.

El sábado será el turno de All B, Lema de Vida, Flecha Valona, Funkiwis, F.R.A.C., Warm Up, Iseo & Dodosound with The Mousehunters, Txuminos Imberbes , Miguel Caamaño, Tomasito, Selecta Gaan, Morodo & Okoume Lions, Los Farelli, South Vibes, Macaco, Mafalda, Juanito Makandé, Dubstoned Sound System & Burian Fyah, SFDK, Sr. Wilson & The Island Defenders, el Canijo de Jerez, Raggatack & Belén Natali, Chiki Lora, Natos y Waor, Riddim Tuffa & El Fata, Space Surimi, Green Valley, Olmo & Avant y O'Funk'illo, Kristina Amsafe Traxx, Black Mamba y Dannyboy Alternativeclub.

Un festival que sigue apostando por los grandes grupos de referencia internacional, nacional y por los grupos emergentes de la zona, respaldando más que nunca a los artistas de nuestra ciudad.