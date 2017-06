Alejandro Sanz celebra hoy en el Vicente Calderón los 20 años de 'Más'

Con Más, el disco más vendido de la historia de España, cuyo 20 aniversario se celebra hoy con un gran concierto en el Vicente Calderón de Madrid, Alejandro Sanz dio un vuelco a su carrera, dejando atrás la estela de "músico para quinceañeras". "Más cumplió con creces todo lo que esperaba. Me dio todas las satisfacciones, a la gente que lo escuchó también, y prácticamente no había casa de este país que no lo tuviera", destaca el músico sobre un trabajo que despachó más de 2 millones de copias en España, 6 en todo el mundo. Pasó un año entero trabajando en él, sin apenas salir del estudio. "Mi madre dejaba la comida en la puerta y solo entraban una hora al día a limpiar", recordó en una reciente rueda de prensa. De ahí el "más" del título. "Siempre creo que se puede dar más y que en esa búsqueda es donde está la excelencia".

Entre sus grandes logros, el sencillo Corazón partío, fusión de ritmos flamencos, poperos y latinos cuyo estribillo compuso en un hotel de Monterrey (México), asustado por los terremotos. "El éxito es abrumador, pero hay que acostumbrarse a él y tratar de utilizarlo en beneficio tuyo", señala Sanz.