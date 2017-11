All la Glory inaugura hoy una nueva edición de Campus Rock

Formados alrededor de la figura de Juano Azagra (ex líder de Bombones e incansable melómano dueño de la mítica tienda de discos Record Sevilla), All La Glory llevan varios años evolucionando desde la raíz americana de sus inicios hasta una suerte de power-rock musculoso que los ha arrastrado por algunos de los festivales más importantes del país (Monkey Week, Anfi Rock, Emergencia, Nocturama, Vértigo Estival) y con el que hoy llegan a Cádiz para inaugurar una nueva edición del ciclo Campus Rock.

Así, el programa organizado por el Servicio de Extensión Universitaria de la Universidad de Cádiz acoge esta noche, a partir de las 21.00 horas en el Edificio Constitución 1812, el concierto de All La Glory, además de la actuación de The Ships.

All La Glory llega con el flamante Everybody's breaking Everybody's heart bajo el brazo, un auténtico cataclismo, una bajada al agujero de neones, califica el propio líder, que al final cristalizó en una decena de canciones tocadas por una extraña belleza.

The Ships, por su parte, esconde los nombres de los conocidos Dani Llamas, Paco Loco y Juan Ewan, que se juntaron en una increíble conexión musical que tuvo en 2014 como resultado The summer of our lives .

Las entradas para este doble concierto tienen un precio de 6 euros (4 euros para la comunidad universitaria) y pueden solicitar la reserva a través de correo electrónico (extension@uca.es) o teléfono (956015800) indicando nombre y apellidos, DNI, número de teléfono y número de entradas a reservar.