'Animales sin collar', ópera prima de Jota Linares

Amor, intriga y un secreto que puede dinamitarlo todo son los ingredientes principales de 'Animales sin collar', ópera prima del director y guionista gaditano Jota Linares, que se rueda estos días en Sevilla y alrededores, con Natalia de Molina y Daniel Grao como protagonistas. La producción corre a cargo de Beatriz Bodegas (Canica Films) que vuelve a apostar por un debutante tras haber estrenado la película revelación del año pasado, el 'thriller' de Raúl Arévalo 'Tarde para la ira', que triunfó en los Goya y demás premios de la temporada.

"Es una presión, claro que sí, pero intento no pensarlo porque si no, me metería debajo de la cama y no haría la película", ha señalado el director. La historia tiene como trasfondo el clima de las elecciones autonómicas de 2015, la regeneración política y el fin del bipartidismo. "Me inspiro en la realidad pero no hay un referente concreto", apunta Linares, autor de cortos como 'Ratas' (2012) o 'Rubita' (2014)

Abel (Daniel Grao) es uno de esos políticos de la nueva hornada, entregado a la lucha por los más desfavorecidos y acaba de hacer historia. Pero la promesa de una nueva vida para él y su mujer, Nora, (Natalia de Molina) se ve truncada por la aparición de Víctor (Ignacio Mateos), un alto cargo caído en desgracia, y de dos antiguos amigos de una época que prefieren olvidar, Virginia y Félix.

"Es la historia de cinco personas que están buscando su identidad y su lugar en el mundo. Todo ocurre en tres días cuando, a raíz de ese reencuentro de amigos, el secreto de Nora amenaza con salir a la luz y destrozarlo todo", relata el director. El tema de la corrupción está también presente en el filme: "Una de mis series favoritas es 'House of cards', y ese tema de lo que se mueve en las alcantarillas del poder es algo que me preocupa como ciudadano y me fascina como cineasta".

En cuanto a referencias, se declara admirador del cine de factura clásica (Clint Eastwood, Ang Lee) y de filmes italianos de los setenta como 'Una jornada particular' de Ettore Scola, con Sophia Loren y Marcello Mastroianni, al que rinde homenaje en una de las secuencias de 'Animales sin collar'.

A la hora de seleccionar el reparto, Linares dice haberse guiado por el instinto. "A Daniel lo veo camaleónico y moldeable, un actor de los que no piensa sino que actúa, se mueve desde dentro", dice sobre Grao. Y en cuanto a De Molina destaca su valentía y compromiso con la profesión de actriz. "Tiene muy claro lo que hace y lo que quiere y se arriesga mucho. No creo que cualquier actriz hubiera hecho una película como 'Techo y comida'", señala el director.