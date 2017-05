¡Animalitos!

Muy festiva la serie que Juan Ángel González de la Calle presenta en la Sala del DIARIO DE JEREZ. Con ella se pone de manifiesto que el discurso artístico no tiene por qué ser siempre resultado de complejos elitismos ni de oscuros ni impenetrables lenguajes y, por tanto, que en el mismo tienen cabida toda suerte de planteamientos siempre que a éstos los anime una absoluta verdad creativa. La obra del pintor jerezano no ofrece la más mínima duda; su sentido artístico goza de la unánime consideración y sería absurdo, a estas alturas, descubrir a Juan Ángel y a su esclarecedor trabajo. Todos conocen el privilegiado estamento artístico que ocupa, su determinante carrera, su presencia en algunos espacios de trascendencia y su poderío pictórico capaz de afrontar cualquier situación por difícil que esta fuera.

La exposición que, ahora, ha preparado para Arteadiario - también, dentro de unas semanas, colgará en la galería de Rafael Benot en la capital gaditana una muestra con las playas del entorno como protagonistas de sus obras - dista mucho de su producción habitual en la que suscribe una descontextualización representativa, con los elementos y el paisaje ilustrando una realidad paralela a las concreciones al uso. Se trata, esta vez, de una especie de feliz divertimento llevado a cabo con la colaboración y complicidad de sus amigos. Las mascotas de éstos, esos entrañables habitantes - y hasta dueños - de tantos hogares, adquieren una rotunda potestad en esta nueva obra de Juan Ángel. Ellas son retratadas con toda la justa sabiduría del artista jerezano, esa que plantea artísticamente los contornos de lo real con los postulados eternos de la pintura de siempre, con sus sabias ofertas representativas, sus parámetros formales adecuados al continente y contenido; y todo sin afectaciones desvirtuantes ni efectismo epidérmicos. Junto a las mascotas - perros, muchos perros de toda naturaleza canina; perros guapos, perros grandes, perros de ilustre linaje, perros feos, muy feos; también un pajarito, un burro, dos gorilas, un toro y hasta todo un suricato - aparecen montajes fotográficos de los amos de las mascotas, esos honorables amigos de ellas que ponen en los animalitos su más tierno cariño y... hasta otras cosas - unas gafas, por ejemplo -.

Estamos, en definitiva, ante un curioso juego representativo, ante unos guiños cómplices entre amigos, sin ningún extraño objetivo, sin querer hacer trascender espurias situaciones artísticas. La exposición de Juan Ángel, titulada como no podía ser de otra manera, 'Mascotas y sus dueños', es algo más sencillo, es la recreación pictórica de unos animales a los que acompañan esos 'familiares' que tanto comparten. Es una exposición con una fuerte carga de ironía, de jocosa festividad; en ella no aparecen dobleces semánticos ni dialécticas conjeturas; es la feliz pintura de un artista que ha hecho un alto en su comprometido discurrir pictórico para ofrecernos esa especie de divertimento que no hace sino dar cumplida muestra de la capacidad del pintor para acoplarse a distintos ritmos creativos, a una nueva situación sin perversos rebordes significativos.

Siguiendo la variedad en la programación que se ha querido para la Sala del Diario, dando cabida a todos los planteamientos creativos, la obra de Juan Ángel González de la Calle pone una nota de frescura al discurrir expositivo con una pintura - y su complemento fotográfico - que, al tiempo que ofrece la diversidad artística de un pintor consagrado, nos pone en los parámetros de un Arte sin complejos que invita a pasar un buen rato entre cuadros de entrañables protagonistas y sus felices dueños.