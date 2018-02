El poeta Antonio Cáceres presentará en la Bonald su obra 'Tono Menor'

Este próximo lunes, 12 de febrero, a las 20,00 horas, el poeta Antonio Cáceres presentará en la Fundación Caballero Bonald su nuevo poemario que ha sido publicado por Libros Canto y Cuento, en la colección DKV de Poesía, y que lleva el título de 'Tono Menor', con la presencia como presentador de José Mateos. Este libro es el tercero (tras Vuelta de hoja -Premio Esquío 1992- y Lagar de San Antonio -de 1997-), del autor, que vuelve a publicar tras veinte años de silencio editorial.

Uno de sus poemas, 'Al cumplir cincuenta y tantos', dice así: Sin darme cuenta, llega este cansancio/ que no produce angustia. Estoy tranquilo/ frente al fracaso más profundo y mío/ que, si no es dulce, no es tampoco amargo. / Ya no protesta el corazón cansado, / pero sigue doliendo su latido./ Constante su ebriedad, fiel a sí mismo, / aunque sin esperanza ni cuidado./Pasa en vano la edad, los sueños ceden/ a su visión que no refleja el mundo./ Y ahora sé que es justo que así sea./ Y sé que esto es la vida: un brillo breve,/ luz de un paisaje que se vuelve oscuro./Que mis años se pierdan en la niebla.

El poeta Álvaro Valverde doce de Cáceres que es "un poeta secreto. Los hay, excelentes, que lo son a pesar de haber publicado varios o incluso muchos libros y otros, como él, que sólo es autor de tres, lo que acentúa esa condición".

A la finalización del acto de presentación, de entrada libre y gratuita, se ofrecerá, como es habitual, una copa de jerez por cortesía de las Bodegas González Byass.