La peña Antonio Chacón acoge esta noche el recital del cantaor Antonio Puerto

Antonio Puerto (El Puerto, 1958) forma parte de esa lista de cantaores que, por condiciones, debería estar en otro escalafón. Su forma de concebir el cante le hace ser un artista diferente, y quizás porque en su día fue novillero, como tenga la inspiración es para escucharlo en el cuerpo a cuerpo.

Tras curtirse en la década de los ochenta en aquel Madrid de los Sordera, Diamante Negro, José Mercé o Fernando Gálvez, "al que le estoy muy agradecido porque me abrió la puerta del Café de Chinitas", Antonio dejó de cantar. "Así he estado quince años, hasta que en 2010 me volví a subir al escenario", cuenta.

Desde entonces, sus apariciones, menos de las que debería, se cuentan por éxito, ya sea en peñas como Torres Macarena o Morón, en los Jueves Flamencos de Cádiz o en sus recitales en el Teatro Muñoz Seca de El Puerto. En Jerez ya estuvo hace unos años en la Peña El Pescaero y ahora se presentará en Chacón, esta noche a partir de las 22 horas y con la guitarra de Rafael Romero.

"Tenía muchas ganas de cantar en Jerez, lo que pasa es que no se han dado las circunstancias. De cualquier forma, tengo que dar las gracias a Joaquín Prieto y Antonio Núñez que han contado conmigo para este ciclo. Para mí es una responsabilidad estar en Chacón, pero también es un regalo, por eso espero que me ilumine el duende, aunque ya se sabe, no todos los días se cortan orejas", asegura.

Antonio Puerto admite que para la ocasión "he preparado un recital tradicional, aunque está claro que haré también mis cosas de los Puertos". No obstante, no descarta alguna de sus creaciones personales a "maestros como Rafael de Paula o a Luis Parra 'El Jerezano', a los que les tengo hecho algunas letras", recalca.