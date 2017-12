El gaditano Antonio Tocornal gana el Premio de Novela Vargas Llosa

El escritor gaditano Antonio Tocornal (San Fernando, 1964) ha ganado la XXII edición del Premio de Novela Vargas Llosa con una obra sobre la vida artística en el París de finales de los ochenta del siglo pasado titulada La noche en que pude haber visto tocar a Dizzy Gillespie, según un comunicado de la Fundación Caja Mediterráneo del que informó ayer la agencia Efe. La citada fundación, la Universidad de Murcia y la Cátedra Vargas Llosa de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes convocan este galardón, dotado con 12.000 euros.

En declaraciones a este periódico, Tocornal considera que haber ganado este premio supone "el final de una lucha contra corriente pero también una invitación a seguir. A pesar de que he comenzado a publicar hace apenas cuatro o cinco años, tengo la impresión de que he estado más de cuarenta preparándome como lector para este momento. Es una satisfacción enorme ver que alguien cualificado reconoce al fin mi trabajo. Escribir es una tarea que se acomete en una soledad absoluta. Nunca me ha asustado la soledad, pero este reconocimiento es una invitación a seguir con más ímpetu en este mundo de la literatura en el que la competencia es feroz y el amiguismo casi indispensable".

"Creo que he llegado hasta aquí -continúa Tocornal- porque siempre me ha importado bien poco el éxito. A mis cincuenta y tres años sé que ya no voy a hacer una gran carrera como escritor pero no lo necesito para vivir, y sé que si escribo es porque me divierto; porque aprendo construyendo cada frase, y porque me agrada tener la sensación de que tras cada página escrita soy mejor persona".

El jurado ha distinguido la obra de Tocornal por su "capacidad de plasmar un ambiente protagonizado por un tejido de personajes esperpénticos pero entrañables, mirado con cierto tono de humor y de ironía, pero también de nostalgia, lo que convierte a la novela en un relato confesional".

Destaca en su fallo que "el autor ha sabido ofrecer con brío y muy buena prosa una representación del París de finales de los ochenta del siglo pasado y del experimentalismo en el arte, haciéndolo de forma caricaturesca, pero también imprimiendo dulzura en ese mundo tosco protagonizado por fracasados".

Nacido en San Fernando en 1964, Antonio Tocornal cursó estudios de Bellas Artes en Sevilla y, tras una larga estancia en París, se instaló en la isla de Mallorca. El escritor cuenta que sus vínculos con San Fernando son "fuertes" y que tiene familia en La Isla y Chiclana, por lo que cada año pasa algunos días en la zona.

El jurado del Premio de Novela Vargas Llosa lo componen Francisco Florit (presidente), Soledad Puértolas Villanueva, Jesús Armas Marcelo, José María Pozuelo Yvancos y Germán Vega García-Luengos (secretario).