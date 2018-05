El Arqueológico se suma a la lucha contra el intrusismo

Las conservadoras y restauradoras del Museo Arqueológico Municipal de Jerez, Carmen Martín Mochales y Patricia Ortega Gavilán, se unieron ayer a la iniciativa de la asociación profesional de conservadores y restauradores de España (ACRE) y el Grupo Español del International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (GEIIC), que han redactado un manifiesto con el objetivo de visibilizar ante la sociedad y las administraciones públicas la precaria situación de esta profesión llena de incertidumbres. De esta forma, realizaron una lectura del manifiesto a los visitantes que entraban a esa hora en el Museo y que precisamente coincidió con la visita de un grupo de estudiantes del Instituto Asta Regia. Como reacción a la situación crítica de la profesión de Conservación - Restauración se ha puesto en marcha una movilización corporativa en la que además de la recogida de firmas de apoyo, se ha elaborado dicho manifiesto, por la que se propuso una lectura masiva ayer en museos, empresas, centros educativos y cualquier lugar en donde exista un conservador restaurador. Manifiesto 'Por el Patrimonio, por una profesión necesaria'. "Con este manifiesto hacemos una llamada general a la sociedad española, y muy particularmente a sus representantes políticos y sus gobernantes, para que pongan atención sobre una profesión necesaria y aborden la resolución de las incertidumbres que ensombrecen su capacidad de acción. No es sólo la supervivencia de un grupo profesional, sino más bien atender las necesidades de nuestro Patrimonio Cultural".