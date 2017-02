Arte que se sale de la zona de confort

El espacio cultural 'ArteaDiario' inicia el año con la inauguración ayer de la muestra 'Be true to your Selfie', de la pintora irlandesa Carol Diver. Una exposición con piezas en las que la autora se despoja de todas sus vestiduras y se sumerge en una fase de desnudez absoluta consigo misma para entrar en un proceso de exploración de la idea de cómo se es sin restricciones. No se siente seducida por los cuerpos bellos y perfectos, sino por las cosas cotidianas.

Una concurrida cita a la que acudieron la propia artista, el teniente de alcaldesa de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, Francisco Camas; el director del Diario, Rafael Navas, y el crítico de arte y comisario de este espacio expositivo, Bernardo Palomo. Asimismo, estuvieron presentes destacados nombres del mundo del arte como los galeristas Maru Redondo y Jack Nielsen, el Grupo Vendaval conformado por Rocío Arévalo y Pablo Alonso de la Sierra, los artistas Manuel del Valle, Rocío Cano, Jesús Rosa, Magdalena Murciano, Juan Ángel González de la Calle, Mariano Cano, Serena Fortín, Raúl Zarzuela, Juan Luis Basallote, Montse Caraballo, David Maldonado y Eduardo Millán, entre otros.

Rafael Navas dio la bienvenida a los asistentes a la primera exposición del año en este espacio, que recordó tiene "sus puertas abiertas al arte y al mundo, con propuestas tan diversas como esta muestra de Carol Diver, que no deja a nadie indiferente".

Francisco Camas agradeció la iniciativa de Grupo Joly "con las exposiciones que acoge 'ArteaDiario'. Una satisfacción, una labor que motiva la cultura".

Bernardo Palomo apuntó que la obra es "ante todo, inquietante; la realidad presenta sugestivos rasgos surreales. Una humanidad que pierde sus perfiles más concretos buscando unos derroteros que levantan extrema expectación".

La autora dio las gracias al Diario "por la ocasión brindada de exponer en este espacio, un lugar donde me siento como en casa, al igual que en este país, que ha cambiado mi vida".

Una exposición en la que el espectador puede intuir que se sugieren problemas de identidad sexual en sus trabajos. "Se trata también de explorar el miedo al rechazo y a la exclusión social que nos detiene, asumiendo los riesgos de expresar partes de nosotros mismos que normalmente suprimimos", explica Diver. "Ambigüedad, casualidad e improvisación son las prioridades de un trabajo que se convierte en una exploración donde el resultado es siempre una sorpresa", concluye.