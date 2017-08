Bodas de oro buleaeras

Un día de hace casi 50 años, respondiendo a mi pregunta, la recordada Luisa Torrán, a cuya falda se agarraba su hijo Diego tratando de respirar la gracia que ella imprimió siempre a su baile y que él supo apresar para su propio deleite y el de quienes le hemos y continuamos admirándole, me dijo que, para bailar por bulerías lo más importante, aparte de no perder nunca el compás, era 'el saber entrar' y 'el saber salir'. Ahora, muchos años después, casi 50, recuerdo sus palabras -que más tarde otras y otros me han repetido a través de los años pero que ella fue la primera-, y las hago mías cuando quiero "entrar" en este comentario para Diario de Jerez sobre el próximo 50 Aniversario de la Fiesta de la Bulería. Pues bien: 'entrar' ya he entrado, ¿cómo voy a 'salir'?, lo ignoro, o como dice la copla "a salir me ayude Dios". Han sido tantas Fiestas de la Bulería que me tocó presentar, tantos escenarios recorridos, tantos artistas con los que he compartido los gozos y las sombras, que hacer memoria, a estas alturas, es misión más que imposible.

Como no deseo ni puedo -por razón de edad-, hacer una reseña cronológica, algo por otro lado arto difícil, pienso en un ir y venir y que, una 'pataÍta' aquí y otra allá podría ser la solución para una 'salía' medianamente airosa amparándome de un lado en la recuperación documentadísima que Joaquín Carrera y Ana María Tenorío, del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco han conseguido llevar a cabo y de otro, en mi propia memoria.

A ningún aficionado local se le oculta que la Fiesta de la Bulería fue una invención exclusiva de Juan de la Plata para la Cátedra de Flamencología y que ésta surgió a remolque de los Cursos de Verano del Flamenco y los Festivales Flamencos de Jerez, insertando en la misma la creación del premio Copa Jerez para artistas locales, Premios Nacionales, homenajes varios, conferencias, ponencias, recitales poéticos, representaciones teatrales, juegos florales que honraron a Solera de Jerez en 1968 y a María Vargas en 1969. La Paquera podía haber sido la tercera pero declinó dicho honor, etc., etc.

La Fiesta de la Bulería encontró acomodo para su celebración entre otros escenarios en los de la Caseta de Feria del Club Nazaret en su sexta edición, año 1972, teniendo como invitados de honor a Tía Anica 'La Piriñaca' y a Tomás Torre; terraza del Cine Tempul, en su séptima edición, año 1973, con homenaje póstumo a Manolo Caracol, ofrecido en nombre de la Cátedra por el poeta arcense, Antonio Murciano; Jardines de El Bosque del Parque González Hontoria, Patio de Armas del Alcázar jerezano (XIV edición, 1980); Teatro Eslava con homenaje en éste enclave y en su XVIII edición a Tía Anica 'La Piriñaca' y a Tía Juana 'La del Pipa', ofrecido por Manuel Ríos Ruiz; Recreo de las Cadenas, hasta desembocar en la Plaza de Toros en donde la XX Fiesta de la Bulería estuvo dedicada al Pueblo de Jerez, ofrecida el 18 de septiembre y que tuvo como prólogo actuaciones en las peñas flamencas 'Los Cernícalos', 'Buena Gente', 'Tío José de Paula', 'Don Antonio Chacón' y 'El Garbanzo', y en el propio coso taurino, aparte las actuaciones estelares de Camarón y José Mercé, el espectáculo 'Jerez Flamenco' con dirección de Manuel Morao, 'Cuadro por Bulerías', (en ambos con la flor y nata de la flamenquería jerezana), 'La Fragua de Tío Juane' con el titular y sus hijos 'Nano' y 'El Gordo', la guitarra de Parrilla de Jerez y la intervención de este quien, desde hace rato está buscando ya la "salía".

Otro particular del anual acontecimiento fue su inclusión en los por entonces denominados Festivales de España del Ministerio de Información y Turismo así como la colaboración de la Cátedra con las entidades flamencas locales y Radio Popular de Jerez a través su cuadro de actores ofreciéndose entre otros espectáculos 'La historia de los Tarantos' el 8 de julio de 1970, 'Poema del Cante jondo' y 'Romancero gitano', de Federico García Lorca el 11 de agosto de 1971, 'Las razones del cante', obra de Ríos Ruiz el 4 de julio de 1972, 'Collage flamenco' el 4 de julio de 1973, 'Oración', del lebrijano Antonio Atienza, etc., etc.,

Con el correr de los años muchos patrocinadores fueron sumándose a la organización del Festival Flamenco en Jerez y a la propia Fiesta de la Bulería: como queda referido el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Estado de Turismo, el Ayuntamiento de Jerez, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Exportadores de Sherry S.A., Pedro Domecq S.A., González Byass, Caja de Ahorros de Jerez y Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras.

Entre todos, organizadores, artistas y patrocinadores, la Cátedra de Flamencología y Estudios Folklóricos Andaluces supo mantener viva la llama buleaera que prendió un día del verano de 1967, que pasó posteriormente a manos del Ayuntamiento desde el que, en este 2017 se nos convoca a la conmemoración de sus 50 años de vida. (Lo siento, pero no encontré una "salía" más a compás).