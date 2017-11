La Bulería apuesta por lo clásico en su retorno, 16 años después, al Villamarta

Dieciséis años después de su última aparición sobre las tablas del teatro Villamarta, la Peña La Bulería asume la organización de la tradicional zambomba que cada diciembre celebra la Federación Local de Peñas Flamencas. Entonces, en 2001, fue Parrilla de Jerez quien se hizo cargo de dirección artística del evento, una figura a la que ahora la entidad de la calle Empedrada pretende rendir pleitesía, ya no sólo por aquel histórico acontecimiento sino por lo que ha significado en la recuperación del legado navideño de la ciudad.

La cita, que a día de ayer ha venido el noventa por ciento del papel, servirá también para cerrar el 40 aniversario de una de las entidades más señeras de Jerez a nivel peñístico.

La peña ha querido recuperar el legado de Parrilla de Jerez con el repertorio elegido

'La bulería en Navidad' da título a esta propuesta artística que encabeza, en calidad de invitados, Tomasa 'La Macanita', Fernando Soto y José Carpio 'El Mijita', y en la que también estarán las voces de Eva Rubichi, Juanillorro, José Montoya 'El Berenjeno', Antonio El Cañero, Mila Méndez, May del Cañero, Rocío del Cañero, María del Cañero, las guitarras de Domingo Rubichi y Jacobo Peña, la zambomba de Enrique Soto y el baile de Carmen Herrera, Fernando Jiménez y Pepe 'El Zorri'. Dentro del elenco estará también Ana Parrilla, hija del añorado guitarrista.

"Vamos a hacer una zambomba tradicional, sin salirnos de lo clásico y con villancicos de toda la vida", apuntó Juan Garrido, director musical de la propuesta.

Garrido señaló que la idea es "recuperar el legado de Parrilla de Jerez" aunque también "buscando algunos villancicos que no son muy habituales". En ese aspecto apuntó el que está preparando Tomasa 'La Macanita', "que seguro que va a sorprender". La cantaora del barrio de Santiago es una de las que repetirá con respecto a aquella zambomba de 2001, en la que del actual elenco también estaban Eva Rubichi, Ana Parrilla, Fernando Soto, Domingo Rubichi y Pepe El Zorri.

José Manuel Rodríguez, presidente de la peña, agradeció "el esfuerzo de los artistas porque sin ellos esto no hubiese sido posible", y el apoyo que la entidad ha tenido por parte de la "Federación Local de Peñas Flamencas, el propio Teatro Villamarta y el Tabanco El Pasaje, que siempre está ahí".

Por su parte, el delegado de Cultura, Francisco Camas, destacó la importancia que tiene la zambomba como manifestación artística, al tiempo que se mostró partidario de "seguir trabajando" en la idea de mantener "su esencia y orígenes". A su juicio, "vamos a más" y abogó por "sacar más rendimiento de nuestra cultura y, en concreto, de nuestra tradición flamenca".

Respecto a las expectativas de la programación de zambombas previstas en la ciudad, dijo que "se espera una afluencia masiva de público" y que ello repercutirá de forma favorable en la economía local.

Para Francisco Camas, el bando municipal sobre este tipo de celebración incide en la necesidad de establecer un periodo temporal y que "no se pierda la esencia y que no se nos desvirtúe. No es cuestión de prohibir, cada uno puede hacer la zambomba cuando quiera, pero es mejor dentro de un marco". Por último, calificó la zambomba como "una gran fiesta, una forma de estar en comunidad".