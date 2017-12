Camel actuará el próximo 1 de septiembre en el Villamarta

El Teatro Villamarta pondrá a la venta mañana viernes día 15 de diciembre, a través de la plataforma Tickentradas, las entradas del concierto del grupo de rock británico Camel, que tendrá lugar el 1 de septiembre de 2018. La gira internacional de Camel -que lleva por título 'The Moonmadness Tour 2018'- incluye, por el momento, tres citas en nuestro país: Jerez, Madrid (3 de septiembre) y Barcelona (4 de septiembre).El Teatro Villamarta pondrá a la venta mañana viernes día 15 de diciembre, a través de la plataforma Tickentradas, las entradas del concierto del grupo de rock británico Camel, que tendrá lugar el 1 de septiembre de 2018. La gira internacional de Camel -que lleva por título 'The Moonmadness Tour 2018'- incluye, por el momento, tres citas en nuestro país: Jerez, Madrid (3 de septiembre) y Barcelona (4 de septiembre).

Las entradas para el concierto de Camel no podrán adquirirse en las taquillas del Teatro Villamarta. Sólo podrán comprarse a través de la plataforma Tickentradas (bien a través de su página web www.tickentradas.com o llamando al teléfono 902 750 754). Los precios de las localidades van desde los 35 a los 55 euros. La vuelta a los escenarios del mítico grupo de rock progresivo se produce tras varios años de ausencia. Concretamente, desde la muerte en 2015 de su teclista Guy LeBlanc. Desde entonces no había novedades en la banda liderada por Andy Latimer. En principio, las fechas provisionales de su gira internacional señalan su paso por países como Holanda, Polonia y Alemania para finalizar, tras recalar en España, en Inglaterra. La última actuación prevista tendrá lugar en el Royal Albert Hall de Londres a mediados de septiembre. En los conciertos previstos en 2018 el grupo dará protagonismo a su disco 'Moonmadness', editado en 1976, al igual que en la gira de 2014 el protagonismo fue para otro de sus trabajos discográficos: 'The Snow Goose'. Como en la anterior ocasión, la banda completará su actuación con una selección de sus grandes éxitos. 'Moonmadness' es el cuarto álbum del grupo. Publicado en 1976, es el último trabajo discográfico que mantiene la misma formación orginal de los anteriores: Andy Latimer (guitarra, flauta y voz), Peter Bardens (teclados y voz), Doug Ferguson (bajo y voz) y Andy Ward (batería y percusiones). Considerado un álbum clásico dentro del rock progresivo, cuenta con una mayor participación y variedad compositiva de todos sus miembros.

Ello da lugar a una mayor influencia del jazz-rock, la psicodelia y también el uso de flautas. 'Moonmadness' alcanzó gran éxito en el Reino Unido y Estados Unidos. En España estuvo casi tres meses en las listas de los más vendidos durante todo el verano de 1977. Formado en Londes en 1969 y consolidado en 1971, Camel es uno de los pioneros del rock progresivo y uno de los pilares fundamentales del género, junto a bandas como Pink Floyd, Yes, Genesis o King Crimson. Considerada como una de las mejores bandas surgidas de la escena británica en la década de los 70, Camel combinó elementos tomados del jazz, la música clásica y barroca, el blues e incluso la música electrónica para crear álbumes de notable creatividad y precisión técnica.