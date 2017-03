Carlos Hipólito y Natalia Millán llevan hoy 'La mentira' al Villamarta

Los actores Carlos Hipólito y Natalia Millán protagonizan la comedia 'La mentira' que podrá verse hoy, a las 20,30 horas, en el Teatro Villamarta. El texto de Florian Zeller ha sido adaptado por David Serrano y, bajo la dirección escénica de Claudio Tolcachir, cuestiona el valor de la sinceridad en las relaciones de pareja.

El nudo narrativo de este montaje comienza cuando Alicia -papel que interpreta Natalia Millán- y Pablo (Carlos Hipólito) han invitado a cenar a la pareja amiga formada por Miguel (Armando del Río) y Laura (Mapi Sagaseta). Pero Alicia ha visto por la calle a Miguel besando a otra mujer e insiste en que si ve a Laura debe contárselo. Por ello pide a Pablo que cancele la cena. Sin embargo, Pablo insiste en no cancelarla y, sobre todo, que Alicia no le diga nada a Laura.

La trama se va enredando hasta conseguir que una escena engarce con otraCarlos Hipólito: "Es una comedia inteligente que aborda temas que me interesan"

A partir de esta situación la trama se va enredando hasta conseguir que una escena esté perfectamente engarzada con la siguiente, de modo que se consigue un ritmo endiablado. 'La mentira' ofrece hora y media de pequeñas dosis de filosofía y cascadas de risas sobre la incidencia de las mentiras en nuestras vidas.

"La obra no sentencia nada, ni es moralizante. Me he divertido mucho poniéndola en funcionamiento porque lo que pretendo es que el espectador reflexione y, a veces, se sienta identificado", sostiene Claudio Tolcachir.

Con 'La mentira', el director teatral cambia de registro, puesto que su anterior montaje era un drama sobre el conflicto palestino-israelí titulado 'Tierra de fuego'. "En la vida uno se tiene que poner metas. Después de un dramón como el que había dirigido, quería saber si era capaz de hacer una comedia como 'La mentira'", explica Tolcachir. A su juicio, la obra "dispara un montón de preguntas interesantes", de manera que el espectador "participa, toma partido y puede cambiar de opinión", precisa.

Carlos Hipólito vuelve a los escenarios con este texto de Florian Zeller tras el éxito obtenido con 'El crédito' de Jordi Galcerán, que ha permanecido tres años en cartelera. "Es una comedia inteligente que aborda temas que me interesan, muy bien escrita y con unos diálogos trepidantes", afirma el actor.

En su opinión, el género de la comedia conlleva ciertas dificultades. "Tomar la justa medida de una comedia conlleva un trabajo actoral importante. Puedes cometer el error de pasarte y hacer el ridículo", señala.

Para Natalia Millán, el texto aborda "el límite entre el bien y el mal en las relaciones de pareja, aunque lo que dice es extrapolable a cualquier otro ámbito de la vida". No obstante, está enfocada "para que la gente se ría y pase un buen rato", añade. La actriz no esconde su admiración por Tolcachir a la hora de relatar cómo ha sido el trabajo previo de este montaje antes de dar el salto a los escenarios. "No pone ningún corsé a los actores. Los ensayos han sido muy placenteros y esto ayuda a buscar y conseguir el personaje que quieres interpretar", asegura.

David Serrano ha adaptado al castellano esta obra del joven dramaturgo francés Florian Zeller, ganador del Premio Molière en 2011. Estrenada la pasada temporada en el Teatro Edouard VII de París, 'La mentira' se convirtió en una de las obras de referencia de la cartelera parisina y recibió unánimes alabanzas. Público y crítica coincidieron en considerarla una maquinaria perfecta, una obra en la que el enredo desemboca en un final sorprendente.