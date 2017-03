Carmona Otero, el acto de mirar a lo grande

Exprimir cada segundo, o tan sólo mirar, son las dos opciones que permite el acto de mirar. Las dos únicas cosas que tendrán que hacer los espectadores que acudan hoy, a las 20 horas, a la sala ArteaDiario, a la inauguración de la muestra del fotógrafo jerezano José Antonio Carmona Otero. Una exposición que se traduce en una segunda parte del libro 'Acto de mirar', que es un compendio de gran parte de su trayectoria fotográfica, excepto prensa y color, que publicó hace ya dos años. La exposición acoge una especie de resumen de dicho título, "quizás no con las mejores imágenes o sí, pero con una unidad clara. Nueve imágenes de gran formato, tal como a mí me gusta, que se han adaptado a esta magnífica sala de Diario de Jerez".

Imágenes protagonizadas por la geometría, "ya que en mi fotografía son más importantes las formas que el mensaje en sí, las líneas, las luces, las sombras... Hay fotos desde 1988 hasta la actualidad. He procurado que todas tengan la misma línea".

Grandes lienzos fotográficos que se pueden disfrutar también en su libro 'Acto de mirar', que se puede adquirir en cualquier librería y en las bodegas Williams & Humbert, que ha patrocinado esta cita. "Aunque la percepción es totalmente diferente a cuando están colgadas en una sala. La comunicación que puede haber entre la imagen y el observador es distinta también". Carmona ha mostrado su satisfacción por la oportunidad que le ha ofrecido este Diario para exponer en su sala, "algo que agradezco, estoy encantado". También ensalzó la apuesta de su patrocinador por esta muestra.

El libro 'Acto de mirar' "no es una colección de fotografías, y aunque no hay una temática única, sí hay una unidad de imagen, una homogeneidad de estilo. Son 47 fotografías en blanco y negro, que fueron difíciles de seleccionar en el sentido en que me costó encontrar imágenes de las que yo estuviera satisfecho para este tipo de libros, porque uno con los años se vuelve más exigente. Pero las encontré", apunta el autor. El libro lo componen además imágenes personales, su viaje de bodas en los 80 a Grecia, hasta algunas más frescas.

La idea del autor es que esta misma exposición, tal como está, una vez estrenada en Jerez, se mueva por otros puntos. Carmona Otero está ahora en pleno proceso de preparación de un nuevo libro, aunque esta vez en color, obras que ha mostrado en muy pocas ocasiones. "La fotografía en color no es hacer una en blanco y negro en color, es otro concepto. Y en ello estoy", concluye.