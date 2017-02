Cartografía para viajes literarios

Dentro de un "abismo incierto", tratando de escapar de un "texto que sólo es un viaje al suicidio", de un casi asegurado "naufragio literario", el protagonista de 'El rasgo suplementario' (Anantes) emprende un viaje heroico. La obra es un periplo a través de la literatura del personaje que, consagrado a las letras, descubre que sufre lo que él denomina el 'mal doméstico', es decir, es incapaz de recordar ninguna de sus lecturas apenas cierra el libro. Recluido voluntariamente en un sanatorio para el descanso de la mente, decide que la única forma de reconciliarse con la literatura es fundir ficción y realidad convirtiendo su vida en una trama novelesca.

Una primera novela que surge de las propias expediciones literarias de su autor, Ignacio Arrabal, que hoy presentará el título, a las 20 horas, en el jerezano bar Damajuana, con la compañía del también escritor Juan Antonio Gallardo. "Yo soy un lector compulsivo. Si tengo poco tiempo, prefiero leer a escribir. De hecho, esta obra está llena de citas literarias, a las que recurre el protagonista, a ese dietario en el que las apuntaba y que se convierte en su tabla de salvación", cuenta Arrabal.

'El rasgo suplementario' es una terapia, una manera de desprenderse de toda esa "carga literaria" del escritor. "Ahora me siento un poco más libre, y también me ha servido para alejarme un poco de la poesía. He escrito mucha poesía y ya en los últimos tiempos me notaba cansado de ella. Agotado. Todo lo que tuve que hacer con ella, ya lo hice. Ya he dicho todo lo que tenía que decir", reconoce, sin negar que quizás en un futuro "vuelva a surgir la chispa. No lo sé. Todo lo que yo quiero decir ahora no me sale en verso".

A la vista tiene ya una nueva novela, aún sin título. "Me divierto mucho escribiendo, meter a personajes cercanos en mis historias. Me gustan las críticas que me hacen mientras escribo, pensar las historias. Hace un año que se publicó 'El rasgo suplementario' y la verdad es que ha tenido muy buena acogida y la editorial es excepcional".

Ignacio Arrabal ha publicado entre 2003 y 2011 sus cuatro volúmenes de poesía, 'La palabra tiempo', 'La superficie del aire', 'Los sueños intactos' y 'La luz inversa'. Ha obtenido premios como el Ángaro, Santa Teresa de Jesús o Paul Beckett. En 2014 se publicó una selección de relatos bajo el título 'Las vidas invisibles'. Asimismo, ejerce la crítica literaria en revistas especializadas y en Grupo Joly.