Cine, amor y guerra

La ficha 'Su mejor historia' Melodrama bélico, Reino Unido, 2016, 116 min. Dirección:Lone Scherfig. Guion: Gaby Schiappe. Música: Rachel Portman. Intérpretes: Gemma Arterton, Sam Claflin, Jack Huston, Bill Nighy, Jake Lacy, Paul Ritter, Rachael Stirling, Richard E. Grant, Henry Goodman.

La danesa Lone Scherfig (Italiano para principiantes, An education) no es Terence Davies, ni tan siquiera Neil Jordan. Es por eso que su retrato femenino en la Inglaterra bombardeada de la Segunda Guerra Mundial carece del estilizado lirismo de The Deep Blue Sea (2011) o del intenso romanticismo de El fin del romance (1999), dos películas que vienen inmediatamente al recuerdo contemplando el aseado y pulcro academicismo de esta Su mejor historia que homenajea a las guionistas y trabajadoras del mundo del cine dedicadas a levantar la moral del pueblo británico con sus películas y documentales.

El Londres sitiado por los nazis y la labor de la Oficina del Cine Británico para realizar películas de propaganda se nos antoja tema y un ámbito propicios para la reflexión metacinematográfica. Sin embargo, el guión de Gaby Schiappe (basado en la novela de Lissa Evans), el retrato cómico de un rodaje y la dirección de Scherfig no pasan de la previsibilidad de manual (la misma de aquellas películas que rememoran) y de mera ilustración amable y retro de un mundo del cine observado con demasiada nostalgia en su apreciación de los profesionales y guionistas que pusieron la máquina de sueños de evasión al servicio de un espíritu de cohesión patriótica volcado en historias y relatos heroicos y edificantes. La película tampoco renuncia al mensaje feminista para todos los públicos, liderado por el tesón profesional de una Gemma Artherton aspirante a guionista (y alejada de roles más secundarios en el negocio), aunque su repliegue romántico a dos bandas con tragedia deus ex machina termine por disolver cualquier peso político en las convenciones más avejentadas del melodrama bélico.