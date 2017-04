Concha Velasco protagoniza hoy y mañana 'Reina Juana'

La actriz Concha Velasco protagoniza el monólogo 'Reina Juana' que podrá verse hoy jueves y mañana en el Teatro Villamarta. La obra de Ernesto Caballero recrea la última confesión de la mujer que pasó a la historia como Juana la Loca y cuenta con la dirección escénica de Gerardo Vera.

En la madrugada del 11 al 12 de abril de 1555, la noche de su muerte, Juana I de Castilla, Juana la Loca, pide ver a su confesor, Francisco de Borja. Ante la mirada imaginaria del religioso, la reina española, encerrada desde 1509 en el castillo de Tordesillas, hace un viaje hacia atrás y hacia delante en sus recuerdos llevando al espectador a la deriva por un siglo de la historia de España. Éste es el punto de partida de 'Reina Juana', el monólogo de Ernesto Caballero que ha unido el talento del director Gerardo Vera con el de la actriz Concha Velasco.

En este gran 'flashback' la reina alza la voz con lucidez contra todos aquéllos que la llevaron al destierro convirtiéndola en una sombra: primero su marido Felipe el Hermoso; después su padre, Fernando el Católico, que la recluye en Tordesillas; y, finalmente, su hijo Carlos V, que la ignora. Todos ellos la hicieron pasar por enajenada para poder incapacitarla en sus funciones y dar rienda suelta a sus ambiciones. "He partido del texto de Ernesto y he investigado la historia de Juana leyendo cosas que me ha recomendado Gerardo", asegura la actriz.