Convocadas audiciones para participar en 'El diluvio de Noé'

El Villamarta ha convocado audiciones de músicos y cantantes para participar en la ópera 'El diluvio de Noé' de Benjamin Britten (20 y 21 de abril). Quienes quieran participar en estas audiciones deben enviar su solicitud, previamente descargada de la página web del Teatro Villamarta (www.teatrovillamarta.es) al correo electrónico que se indica. El plazo de admisión concluye el 27 de noviembre. La selección de los candidatos -para formar parte de la orquesta- tendrá lugar en el coliseo jerezano los días 28 y 29 de noviembre y 1 de diciembre. Las audiciones para las voces se realizarán el día 30. Para ser miembro de esta orquesta amateur no se establece límite de edad. En cambio sí se ha fijado un límite para las voces: entre los 15 y 25 años. Los instrumentos objeto de esta audición (que no se proporcionarán) son violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta travesera y trompeta. Las voces elegidas deberán interpretar personajes no profesionales del reparto artístico de la ópera. Para los aspirantes a la orquesta, la prueba consistirá en la interpretación de dos piezas: una de libre elección durante un tiempo no superior a 5 minutos; otra a lectura primera vista que proporcionará el director musical. Las voces aspirantes tendrán que interpretar una canción de libre elección, un ejercicio de vocalización y otro de improvisación escénica. No se exige titulación alguna para presentarse a estas audiciones.