Cristina Luque presenta hoy en Madrid su libro 'Vida le llaman'

La escritora jerezana Cristina Luque presentará hoy en 'Casa Club' de Madrid (calle Pinar, 17), a las 20 horas, su libro 'Vida le llaman' editado por Libros Canto y Cuento, y que contará con la introducción de José Mateos, ilustrador además de la obra.

La escritora confiesa que ha tratado de hacer un libro "de la poesía que me gusta, la que se construye con palabras sencillas que tienen ideas grandes detrás. Amor, dolor, miedo a la muerte... Es por lo que pasamos todo el mundo". "Hablo de la vida, de la gente -añade- que me he querido y quiero, de la belleza del mundo, de los paisajes que me han impactado, por ejemplo, por mis travesías a vela. Y lo bonito que es todo, porque a mí me encanta el mundo".