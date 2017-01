David Bowie supo que tenía un cáncer terminal tres meses antes de morir

El cantante británico David Bowie se enteró de que sufría un cáncer terminal tan solo tres meses antes de morir, el 10 de enero de 2016, según revela un nuevo documental que emitirá mañana la BBC sobre su vida y carrera.

El icónico artista murió dos días después de haber cumplido 69 años y de lanzar su vigesimoquinto álbum de estudio, Blackstar, un proyecto plagado de simbolismos y lo que parecen ahora referencias a su propia muerte. El documental desvela que el cantante supo que no se curaría de su enfermedad mientras grababa el vídeo musical Lazarus. "Supe que él se había enterado de que todo había terminado", indicó el director de ese vídeo musical, Johan Renck, en declaraciones hechas para el documental David Bowie: The Last Five Years, que indaga en los últimos años del músico. Renck aclaró que la temática de ese vídeo clip, en el que se ve a un Bowie pálido, con vendas y tumbado en una cama de hospital, no versa sobre la enfermedad del músico.