"Despacito' ha excedido todas mis expectativas"

No son muchas las ocasiones en las que una canción que llega del invierno se convierte en la canción del verano. Porque del frío enero viene la calentura que exhala Despacito, un tema que, contra la velocidad de su título, se ha abierto camino entre los oídos de oyentes, y de mercados, de todo el mundo para quedarse durante meses y meses. Y al verano ha llegado fresco como una rosa el Despacito de Luis Fonsi. Tanto que ya no hay ni prisa por lanzar el disco del que el popular tema es primer single. Tanto que una gira, Love+Dance World Tour, con la que el puertorriqueño llega hoy a Sanlúcar, se puede jalonar sólo con el atractivo de este popular éxito aunque los conciertos se basan en dos décadas de canciones del artista. Porque Despacito, ojo, número 1 en Estados Unidos 21 años después que lo consiguiera otro tema en español, La Macarena de Los del Río, es mucho Despacito. La canción del verano. La canción del año, sin duda.

-Hoy estará Sanlúcar, en nuestro sur. Las veces que ha venido por aquí, ¿se siente cómodo en nuestra tierra?, ¿ve conexiones con la suya?

-Así es, llegamos a Sanlúcar y estoy muy emocionado de poder presentarles mi nuevo show Love + Dance World Tour. La verdad que yo me siento como en casa aquí, porque siempre me han recibido con los brazos abiertos y me han hecho sentir muy querido a lo largo de mi carrera. Es algo que agradezco muchísimo y es por esto que siempre trato de darles lo mejor de mí y de mi música. Por supuesto que hay conexiones con mi tierra, sobre todo en la calidez de las personas y en que pase lo que pase, nos gusta divertirnos y pasarlo bien junto a nuestras familias y amigos.

-Supongo que la ha contestado cientos de veces pero es la pregunta obligada, ¿se esperaba lo que ha ocurrido con 'Despacito', disco de Plutonio, por ejemplo, en España?

-(Ríe) Sí me lo han preguntado muchas veces pero no me quejo, al contrario, me gusta compartir mi alegría con el público porque gracias a ellos ha pasado todo esto. Como lo he dicho antes, lo que se ha logrado con Despacito ha excedido todas mis expectativas. Cuando la grabé en el estudio, sí sentí que tenía algo bueno en mis manos pero de ahí a que se colocara número 1 a nivel internacional, inclusive en países donde no se habla español, los récords, los billones de visitas del vídeo, etc… No, no me lo imaginé. Sin lugar a dudas es una bendición y un logro importante para la música latina y nuestra cultura.

-¿Cómo surgió la canción?

-Surgió una mañana al despertarme. La melodía y la palabra Despacito me empezaron a rondar en la cabeza e inmediatamente corrí al estudio de mi casa para grabarla, jugando un poco con palabras que rimaran con ella como "Ay Bendito" o "Puerto Rico". Esa misma tarde ya tenía una sesión con Erika Ender, una gran compositora panameña, y entre los dos escribimos esa letra que ha conectado con tanta gente en el mundo.

-Se han hecho multitud de versiones del tema, ¿de cuál se siente más orgulloso? O como la original no hay ninguna...

-Me las he disfrutado todas. Hay algunas que me han dejado con la boca abierta por su alto nivel de producción y mientras más diferentes sean, más me gustan. Todas me hacen sentir orgulloso porque cada una de esas personas, en todos los rincones del mundo, se tomaron el tiempo para hacer una versión de la canción. Es un halago.

-¿Qué tal le sentó la parodia en la Red sobre el amor-odio con 'Despacito'?

-¿Te refieres a la de los italianos llamados The Jackal? Me encantó y, de hecho, participé en la segunda parodia. Es una de las que literalmente me hicieron reír a carcajadas.

-Y usted, ¿se ha cansado de tanto 'Despacito'? ¿Le ocurre como a muchos artistas que se cansan de sus éxitos o ese momento para usted nunca llega?

-Nunca. El sueño de los artistas es que el público se conecte con nuestras canciones y que disfrute del trabajo que ponemos detrás de cada producción. Cuando llegan a ser éxitos, lo que provoca en mí es un profundo agradecimiento y nada me hace más feliz que cantar junto a ellos esos temas que, la gran mayoría del tiempo, nacen en la intimidad de mi estudio. Es un sentimiento del que jamás me cansaré.

-¿Considera que el éxito es mejor que llegue 'despacito' o cuanto antes mejor? ¿Es difícil de gestionar?

-Es una carrera muy sacrificada y por supuesto que a veces te gustaría que todo se lograra inmediatamente, pero también es verdad que muchas veces cuando llega el éxito tan rápido se va de la misma manera. He tenido una carrera muy bonita de dos décadas y no cambiaría nada. Todo me ha dejado una enseñanza increíble, cada logro ha llegado en los momentos que tenían que llegar y esto apenas comienza, aún me queda mucho por hacer. Sigo trabajando igual o mucho más que como lo hice en mis comienzos.

-¿Este éxito no desplaza al gran baladista que usted es o un poco sí?, ¿las dejará algo más de lado?

-No, eso no va a pasar. Las baladas siempre formarán parte de mi repertorio en vivo y en mis discos. Me encanta interpretarlas y eso no va a cambiar. Lo que ven ahora con Despacito es definitivamente una evolución en mi sonido, pero son también mis raíces como latino, es con lo que crecí y es por eso que siempre he incluido temas rítmicos en mis discos anteriores.

-¿Qué más temas podremos encontrar en 'Love+ Dance World Tour'? Supongo que estarán sus anteriores éxitos...

-¡Claro! Les espera un show muy balanceado. Tal como dice el nombre de la gira Love + Dance World Tour tenemos un repertorio que celebra mis 20 años de carrera artística, con las baladas que el público ha convertido en éxitos como No me doy por vencido, Aquí estoy yo, Qué quieres de mí" o Gritar y también temas más rítmicos. Romance y energía en un solo espectáculo.

-¿Habrá adelantos del nuevo disco?, ¿qué me puede contar de él?, ¿tiene fecha de salida?

-Sí, sí, el repertorio incluye temas de mi próximo álbum, que ya está grabado y listo para lanzar pero aun no tenemos fecha. ¡Estoy loco porque lo escuchen! Despacito es una muestra clara de lo que viene en mi nueva producción, es una evolución de lo que he presentado en años anteriores con fusiones de géneros muy interesantes. Cuando toco las canciones nuevas en los shows, la respuesta del público es maravillosa, cosa que es muy buena señal.

-¿Escribe todos los días, es un hábito, o es algo para hacer cuando no está de gira?

-Cuando llegue la musa de la inspiración… A veces te toca en gira, otras veces en tu casa, otras veces durmiendo, otras veces en el cine… Los momentos de inspiración hay que aprovecharlos siempre.

-¿Qué le gusta escuchar a Luis Fonsi?

-De todo. Me encanta el pop, la salsa, el R&B, rock... Soy fan de la música de cualquier género desde los éxitos actuales como los antiguos. Un día me levanto escuchando a Bruno Mars o Katy Perry y en la tarde me encuentras escuchando al Gran Combo de Puerto Rico o Journey.

-Si Despacito puede ser la canción del verano o del año para muchas personas, ¿cuál es la canción de su vida?

-Es una pregunta demasiado difícil de responder, porque tengo muchísimas canciones. Te la debo.

-Se la cambio por ésta, ¿qué otras cosas le gusta hacer 'despacito' a Luis Fonsi, además de las que cuenta en la canción?

-Comer… y eso mismo que tú estás pensando.