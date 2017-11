Diego Carrasco celebra sus 50 años con un concierto en el Villamarta

Patriarca moderno, un revolucionario, un genio que perdurará en el tiempo, un referente de libertad....Así definen a Diego Carrasco muchos de los 26 artistas que han colaborado en el disco 'No m'arrecojo, 50 años en familia', un trabajo que conmemora el medio siglo del jerezano encima de los escenarios.

Alejandro Sanz, Estrella Morente, Joaquín Sabina, Miguel Ríos, Manuel Carrasco, Macaco, Javier Ruibal, Miguel Poveda, Tomasito, Andrés Calamaro o la chirigota del Selu conforman parte de este nuevo universo discográfico del artista del barrio de Santiago, que ha contado con el respaldo de Universal Music y que se presentará oficialmente el próximo sábado 11 de noviembre en el Teatro Villamarta.

La presentación de este evento tuvo lugar en González Byass con presencia de la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, el propio Diego Carrasco, José Luis Lara y Luismi Fernández, productores ejecutivos, y Pedro María Peña, encargado de la producción artística del concierto.

"Estoy superencantando de de cumplir 50 años con este disco, me veo como un niño con zapatos nuevos", afirmó el jerezano.

El 'gurú del compás', como muchos lo denominan, admitió que "ha sido un trabajo duro", y agradeció "el apoyo que he tenido por parte de todos mis compañeros, -refiriéndose a los artistas que han participado en el disco- que para mí son de Champions".

El album consta de 21 temas repartidos en dos compactos que contienen piezas de trabajos anteriores como 'Inquilino del mundo' (2000), 'Voz de referencia' (1993), 'Mi ADN flamenco' (2004), 'Hippytano' (2012) y 'A tiempo' (1994), 'Cantes y Sueños' (1984) y 'Tomaketoma' (1987). La mayoría de las composiciones han sido regrabadas con los artistas invitados, aunque otras se han rescatado de la grabación original de su época.

Pedro María Peña será encargado de llevar al escenario este trabajo, una misión en la que se encuentra trabajando desde hace algunas semanas. "Lo que queremos es que el guión tenga una lógica y que vaya enganchando a la gente desde el principio", asegura.

El guitarrista, que a lo largo de su dilatada carrera ha producido proyectos de artistas como Manuela Carrasco, El Lebrijano, La Macanita, Fernando de la Morena o Mario Maya, parte de que "al margen de que Diego es familia, es un ídolo desde que nací. Cuando él empezó yo tenía diez o doce años, y para mi casa, donde se mezcla lo ortodoxo con el vanguardismo, él es un personaje principal. Que llegue el día en el que yo me pueda hacer cargo de una propuesta suya tan importante, me llena de orgullo, de ilusión pero también de miedo".

El reto principal que se ha marcado Pedro María Peña en la puesta en escena de este 'No m'arrecojo, 50 años en familia' en Villamarta es "reflejar el momento actual suyo. En el disco se reflejan muchas etapas suyas, pero hay temas que en el disco se hicieron de una manera pero que hoy tienen que tener otro cariz, otro tratamiento porque él es ya de otra manera. Ahí está la clave y espero no equivocarme, porque para mí ya no es aquel loco de cuando empezaba, ya es un maestro".

En este día tan especial acompañarán a Diego Carrasco artistas como Silvia Pérez Cruz, Diego del Morao, Arcángel, Javier Ruibal, la Chirigota del Selu, Pedro Peña, José Valencia, los Gipsy Rappers, Juan de la Morena, Antonio Rey, Maloko y Farruquito, entre otros.