Disminuye en un 25 por ciento el número de arqueólogos de la provincia

El número de arqueólogos en la provincia de Cádiz ha disminuido en 42, desde el año 2012. En la actualidad son 119, según se desprende del informe emitido por la Asociación Profesional del Patrimonio Histórico-Arqueológico (ASPHA) de Cádiz sobre al situación del sector.

En este mismo documento se emiten datos como que la mayoría de estos profesionales trabajan en el ámbito de lo privado, un total de 65, seguido de los que ejercen como autónomos individuales, que suman 41 y los que se han constituido como sociedad mercantil, que son 24. Con respecto al último informe realizado hace cuatro años con el fin de presentar la primera estadística global de arqueólogos en la provincia y de poner números a la situación, se ha percibido un descenso de autónomos individuales de más del 50 por ciento, mientras que se duplica el de creación de sociedades, en busca de ventajas fiscales.

Esperanza Mata es presidenta de ASPHA y hace balance. "En 2012 decidimos que teníamos que saber la realidad de la que partíamos e hicimos el primer informe, y ahora se ha hecho el segundo con datos de 2016", explica.

Mata responde a cuestiones preocupantes de este último documento como es el notable descenso de arqueólogos, pese a la tímida recuperación económica general, y más concretamente del sector de la construcción, cuya labor va pareja a esta actividad. Comenta que "esta cifra refleja el fruto de todos estos años de grave crisis, que ha llevado a la desaparición de muchos puestos", asevera, "aunque es verdad que se están viendo algunas luces de recuperación este año". Enumera así situaciones vividas como la desaparición de la figura del arqueólogo en la mayoría de municipios -incluso grandes ciudades y con mucho patrimonio-, así como la dura realidad a la que se enfrenta el arqueólogo autónomo, "es una situación extendible a la realidad general del autónomo, pues muchas veces cobras tarde tu trabajo pero tienes que pagar tus impuestos, lo que ha ahogado a muchos compañeros en estos últimos tiempos", analiza Esperanza Mata respecto al desfase "de la redalidad legal con respecto a la normativa de impuestos".

Esto se agrava con una de las principales demandas que viene haciendo la profesión en los últimos tiempos como es "que el reglamento de actividades arqueológicas no permite dirigir dos proyectos a la vez", puntualiza Mata. Esto quiere decir que no pueden embarcarse en otro proyecto hasta que tengan la memoria preliminar presentada, y en caso de tratarse de un trabajo de arqueología preventiva -de campo- y de que se hayan localizado objetos de valor, hasta que no se produzca el depósito en el Museo. "Por este motivo siempre trabajamos en equipo".

La presidenta de ASPHA señala que este punto de la normativa arqueológica, que es a nivel regional, "lo hemos trabajado por todos los lados en el colectivo a nivel andaluz y la última respuesta de la administración fue que todo cambiaría con la nueva Ley de Patrimonio que harían pero que nunca salió".

También se ha dado un paso atrás en otro punto que, en general, afecta a numerosas profesiones, como es la bajada de honorarios en medio de una competencia feroz. "Ha bajado el precio del mercado de una forma espectacular, después de haber estado durante tanto tiempo para que se nos reconociera todo el trabajo del arqueólogo y para que se reconociera su nivel económico con la creación de tarifas oficiales", se lamenta Mata. Si bien, reivindica que "hay determinadas líneas que no se deberían traspasar, pues existe una formación y una experiencia".

También destaca la escasa incorporación de gente joven, mientras que, a favor, celebra la convocatoria por primera vez en diez años de plazas públicas en la Consejería de Cultura.

El informe viene a tenor del compromiso de ASPHA en la defensa, investigación y difusión de nuestro patrimonio histórico-arqueológico. Reconocen que en los últimos años la arqueología ha desarrollado nuevos conceptos, nuevas metodologías y nuevos retos que han contribuido a definir los perfiles de los profesionales que la ejercen. "El papel del arqueólogo en la investigación, intervención y difusión del patrimonio histórico se ha vuelto incuestionable y se traduce en una actividad profesional con un peso específico en el escenario laboral y económico de la provincia de Cádiz", dice el informe. "Esta realidad, sin embargo, para ser mejor conocida y evaluada, ha necesitado de más datos concretos", por lo que se hizo el primer y ahora segundo informe, que permite evaluar la realidad.