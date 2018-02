Dolera: "En las escuelas se adoctrina, pero para discriminar a las mujeres"

Leticia Dolera, muy activa en los últimos tiempos como voz mediática del feminismo, firma ahora Morder la manzana (Planeta), un libro que a ella le hubiera gustado leer "a los 16 años", dice, y que aspira que llegue "especialmente a las jóvenes" con sus anécdotas del día a día de una profesional del cine mezcladas con nociones sobre la historia del feminismo.

La actriz y directora (Barcelona, 1981) dedica sus escuetos y abundantes capítulos a cuestiones como la sororidad y los micromachismos, mientras va desgranando anécdotas personales y de amigas. Este libro, dice, nace de "la necesidad" de aportar su "grano de arena a un movimiento social y cultural que es el feminismo", y que a ella le cambió la "propia forma de ver el mundo". "Lo primero que habría que revisar es la educación y, como consecuencia, la cultura, que también educa", asegura. "Ahora que se habla tanto de adoctrinamiento, yo que soy catalana digo que en las escuelas de toda España se adoctrina, pero en una visión de género que discrimina a las mujeres", añade.

Asegura que comenzó a prepararlo "mucho antes" de que surgiera el movimiento #MeToo en Estados Unidos y las denuncias de acoso y abusos sexuales, aunque se alegra de que pasara. "Tenemos que romper la cultura del silencio y del acoso", afirma, aunque matiza que "ni de lejos" existen en el cine español equivalentes al productor Harvey Weinstein, que es "un mafioso".

De la experiencia de escribir el libro, Dolera destaca que se ha "liberado de culpa" y que se siente identificada con el "feminismo radical de los años 70" porque "la raíz del patriarcado está en la cultura, la educación y la sexualidad", que así seguirá mientras el debate no sea compartido por todos. La actriz construye una historia cercana, sembrada de datos, información y teorías presentadas de manera muy accesible, como la filosofía de la mismísima Simone de Beauvoir, que resume en tres páginas. "Quería acercar la historia del feminismo a un público mainstream, porque me parece bastante alucinante que la historia de las mujeres no se estudie en los institutos. Está silenciada, igual que la de los aliados feministas, los hombres que las han ayudado en el camino", lamenta.

Gracias a este nuevo punto de vista, Dolera dio otra interpretación a cosas que antes pensaba que sólo le pasaban a ella. "Estar en una reunión y que no te escuchen, que te dé miedo volver sola a casa o situaciones de acoso", ilustra. "Hasta que te das cuenta de que no son casualidades ni mala suerte -dice- sino experiencias fruto de un sistema que se llama patriarcado, que genera desigualdad y violencia y que hay que cambiar entre todos, hombres y mujeres, para crear un mundo más justo".