Efemérides

Siempre he pensado que no está mal eso de recordar, celebrando públicamente en fechas simbólicas, la vida y obra de algunos creadores. Quizás de unos más que de otros, todo hay que decirlo. En cualquier caso, y siempre que esos actos públicos no se pasen de frenada, estén plenamente justificados y tengan una cierta utilidad para mejorar el siempre inestable pulso de la cultura en nuestra sociedad, no tengo nada que objetar. Es este año en el que nos encontramos especialmente relevante en relación a lo que decimos, puesto que nos trae a la actualidad nombres de escritores, y por tanto sus obras, que el tiempo pertinaz trata de empujar al olvido. Unos más populares que otros - lo que no tiene nada que ver con lo justo o lo injusto-, empiezan a atraer el oportunismo comercial, uno de los signos distintivos de la cultura actual, que ya se visualiza en la edición de antologías más o menos apresuradas, exposiciones o actos de muy diverso corte. Incluso no faltan las reacciones de autoridades políticas en algunos lugares vinculados a los homenajeados, reticentes por el perfil político de sus ilustres conciudadanos. En relación a lo anteriormente escrito, este año se cumplen los centenarios del nacimiento de dos grandes escritores americanos, el paraguayo Augusto Roa Bastos ('Yo, el Supremo'), y el mejicano Juan Rulfo ('El Llano en llamas'; 'Pedro Páramo'), cuyas obras literarias aparte de su calidad son testimonio del compromiso de ambos con la realidad social de sus respectivos países. En nuestro país los centenarios de Gloria Fuertes -a la que ahora empieza a redescubrir el gran público su excelente obra poética, oscurecida injustamente en vida por su producción infantil- o José Luis Sampedro, sospechamos serán los más celebrados. Pero no queremos cerrar este apresurado repaso sobre homenajes literarios que creemos más que justificados conmemorar, mencionando dos libros que también cumplen años, lo que puede ser una oportunidad para las nuevas generaciones de lectores acercarse a ellos, si aún no lo han hecho. Me refiero a 'Cien años de soledad' (Gabriel García Márquez) y 'Volverás a Región' (Juan Benet), de los que nos separan 50 años desde su aparición. Ramón Clavijo Provencio