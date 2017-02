Elvis ha venido a verte

Entrarás como alguien normal y saldrás como un ser genial. Es mediodía del 4 de marzo de 2017 y la sala Paddock se convierte en una máquina del tiempo. Destino: la década de los 50. Un viaje preparado por un grupo de locos del rock and roll para el que sólo hace falta tu cuerpo y muchas ganas de pasarlo bien.

De la pasión de una serie de amigos por la música y el estilo de vida de los años 50 nació 'The rock and roll club'. Se reunían en otros festivales, tenían que salir a buscar el rock and roll fuera de la ciudad. Un día decidieron que fuera el rock and roll el que les buscara a ellos. Entidad que surgió en octubre de 2015, con todos sus papeles, muy legal (inscrita en el registro de asociaciones), con la idea de promocionar y difundir todo el mundo del rock and roll. "Cada vez vamos a más. Estamos creciendo mucho porque somos una asociación totalmente abierta. Tenemos socios de numerosos puntos del país porque comparten nuestros gustos. Somos 44 socios y tenemos una filosofía de club con eventos gratuitos, a ser posible de día. Queremos que Jerez conozca el rock and roll", cuenta el presidente de la entidad, Álvaro Mier-Terán, que asegura que ahora hay un boom de esta forma de vida.

Tras el concierto de presentación de la asociación el pasado año, el próximo 4 de marzo celebrarán su primer aniversario en la sala Paddock. Una cita en Jerez que atraerá a público de todo el país. "Sí, se nos ha ido de las manos, en el mejor sentido. Vienen porque ofrecemos un cartel de calidad, Hacer esto en Jerez es muy difícil porque ayudas a la música no hay y salas especializadas en música, pocas. Hacer un evento gratis de estas características..., la gente nos pregunta que si estamos locos. Podemos hacerlo gracias al patrocinio de numerosas entidades y a la colaboración del Ayuntamiento, así como el trabajo nuestro de todo el año y las aportaciones del club y el apoyo de la sala. No ganamos dinero, esto es ocio no negocio".

"Sabemos que los jerezanos no son mayoritariamente de este gusto, hace años sí, pero ahora no. Pero ahora estamos resurgiendo", apunta el vicepresidente de la asociación, Alberto López Gallego, a quien le llegó el amor por esta música a los 13 años, picado por las películas de Elvis Presley que ponían en la tele los sábados por la tarde. "Yo quería ser él. Tal como acababa la película, me bajaba a la calle con mis amigos y lo rememoraba, con fiesta y todo. Siempre me ha gustado. En los 80 hubo en revival que decayó después. Y ahora es más fácil encontrar rock and roll. Hay algunos clubs y mucho festival que apuesta por esta música. Creo que estamos en el segundo revival de esta cultura", añade, y recuerda al respecto los tiempos del jerezano festival de rock Alcazaba. Álvaro Mier-Terán también fue desde niño un 'rockandrollero' a tope. "Y la vida me ha traído hasta aquí. Queremos aportar nuestro granito de arena en Jerez". La idea es hacer cada año una fiesta similar, por las mismas fechas, así como otras muchas actividades el resto del año en diferentes puntos de la provincia.

Así que, prepara tu tupé, abrillanta tu calzado y ponte tus mejores galas rockeras porque el próximo día 4 de marzo, desde las 12 del mediodía, se celebrará un festival con un cartel de lujo con las bandas 'Charlie Hightone and The rock-it's', 'Sun Rockets' y 'Bert Blackmont and the Bucks', que aceptaron enseguida la propuesta. También se ofrecerán otras propuestas como una exposición de motos y coches clásicas, clases de baile de rock and roll, swing y lindy hop, servicio de peluquería, así como stands de venta de repostería, discos y ropa vintage. Igualmente, habrá parking gratuito, comida, servicio de ludoteca para menores y pinchada de discos de vinilo a cargo de djs.

La fiesta está preparado. ¿Estás preparado tú para que te hierva la sangre?