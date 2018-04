Encantados de conocerse

La ficha 'Live in Healdsburg' Anat Cohen & Fred Hersch.Anzic Records / Distrijazz

"Ella tiene un oído increíble y una facilidad tal con su instrumento que puede contar historias en el momento". El pianista Fred Hersch se muestra más que satisfecho de trabajar con la clarinetista Anat Cohen en lo que supone su debut en vivo como dúo, plasmado en este Live in Healdsburg. Ella tampoco se queda atrás y confiesa que tocar con él es "como nadar en un interminable mar de posibilidades". Tan encantadora relación se antoja comprensible cuando se disfruta del concierto que ambos ofrecieron en el californiano Healdsburg Jazz Festival el 11 de julio de 2016. En ello tiene bastante que decir una partitura en la que manda la acreditada firma del pianista estadounidense a través de composiciones como la inicial y primorosa A Lark, el más abierto desarrollo de Child's Song o el estribillo al unísono de Lee's Dream pero que también recupera favoritas ya registradas anteriormente por Hersch como la adaptación del íntimo The Peacocks de Jimmy Rowles. Además de la coproducción del álbum, la clarinetista israelí aporta The Purple Piece mientras que ambos coinciden a la hora de rescatar clásicos del peso de Isfahan de Billy Strayhorn, Jitterbug Waltz de Fats Waller o el eterno Mood Indigo de Duke Ellington en el bis. Todas ellas se construyen sobre un ambiente distendido, en las antípodas de lo rutinario, potenciador de sus respectivos discursos e ideal para que lirismo e inspiración impongan sus condiciones. A esto se le llama arrancar una relación con magnífico pie.