Encarna Anillo abre esta noche 'Las puertas de Gades'

Inspirada en la fuerza de Gades, Encarna Anillo enarbola la voz femenina actual de los Cantes de Cádiz y Los Puertos en un concepto que reivindica el aire propio y las raíces del cante gaditano en un espectáculo que comienza a las 22.00 horas en la plaza de España.

La cantaora recupera sus vivencias con los grandes maestros, evoca la grandeza de La Perla, la señoría de La Chaqueta y la gracia de Mariana Cornejo, sellando cada figura con su largura e impronta. Con este espectáculo abre las puertas las puertas de Gades. De hecho, vivive a caballo entre España, Cádiz, y Latinoamérica desde hace más siete años. Tal y como dijo en una entrevista a Diario de Cádiz, "tengo el corazón en el flamenco, y siempre seré fiel a mis raíces, pero también en casi una década he abierto los ojos a una infinita paleta de colores y sones y te aseguro que la primera vez que canté una canción tradicional chilena sentí como si lo hubiera hecho siempre. Ahora soy esto, una cosa y la otra a la vez, de forma natural. Y no me importa si me entienden o no, es lo que soy, y no hay más verdad que esa".

La cita, con entrada libre, cuenta con Encarna Anillo al cante y la puesta en escena; Andrés Hernández Pituquete, a la guitarra y direccón musical; Roberto Jaén, a la percusión y Jorge Bautista y David Gavira, a las palmas.