Fallece a los 89 años Fats Domino, pionero del 'rock 'n' roll' y héroe de Nueva Orleans

El legendario pianista y cantante Antoine Fats Domino, uno de los padres del rock 'n' roll en la década de 1950 y 1960, falleció la noche del martes a los 89 años en Nueva Orleans. "Lo que ellos llaman rock 'n' roll es rhythm 'n' blues, y lo he estado tocando durante más de 15 años en Nueva Orleans", dijo Domino en una entrevista de 1956, en el apogeo de su carrera musical al establecer el parentesco directo entre ambos estilos.

Nacido en febrero de 1928, y descendiente de afroamericanos desplazados a Luisiana desde Haití, aprendió a tocar el piano escuchando la radio y dejó el colegio a los 10 años. Fue descubierto a mediados de la década de 1940, cuando trabajaba de día en una fábrica de colchones y tocaba de noche en los clubes de la ciudad.

Su disco de debut, The Fat Man, de 1949, le lanzó inmediatamente a la fama y le brindó un contrato con Imperial Records. Fue el primer álbum abiertamente de rock 'n' roll en vender más de un millón de ejemplares. En la década posterior, grabó algunos de sus mayores éxitos, como Blueberry Hill y Ain't That a Shame, y logró superar en ventas a otras grandes estrellas del momento como Little Richard, Chuck Berry y Buddy Holly.

Entre 1950 y 1963 alcanzó el puesto más alto de las listas de éxitos más de 60 veces. Sólo Elvis Presley obtuvo más números uno que él. Más allá de Estados Unidos, canciones como Blue Monday marcaron a las estrellas del futuro, y John Lennon lo citó como una de las referencias clave durante su formación musical.

De personalidad tímida y oronda figura, lo que dio lugar a su apelativo, solía repetir que su música tenía el único objetivo "de hacer a la gente feliz". En sus conciertos la mayoría del público eran blancos, lo que llevó a la revista Down Beat a afirmar que "la música de Domino estaba haciendo un trabajo en el Sur Profundo que ni siquiera el Tribunal Supremo ha sido capaz de alcanzar", al comentar su histórica decisión de 1954 en la que declaraba inconstitucional la segregación racial en las escuelas.

Poco a poco, Domino fue perdiendo influencia ante la irrupción de nuevas bandas y la electrificación del sonido. En los años 70 dejó de grabar discos, pero siguió dando conciertos por todo el mundo hasta mediados de la década de 1990. El artista no abandonó nunca Nueva Orleans, donde -pese a que en un primer momento de confusión lo dieron por muerto- sobrevivió al huracán Katrina en 2005, que arrasó su barrio.