La Feria del Libro comienza hoy en los Claustros con un total de 18 stands

Los Claustros de Santo Domingo celebran desde hoy y hasta el domingo una nueva edición de la Feria del Libro. Una cita que cuenta con un amplio programa de actividades como conferencias, actividades educativas, música, recitales poéticos, animación infantil y cuentacuentos... dirigidas a todos los públicos, 18 stands y que tiene como una de sus principales novedades que se ha prolongado la hora de cierre por las tardes hasta las 23 horas, lo que permitirá disfrutar de más actividades escénicas como conciertos y teatro.

El programa de hoy jueves lo conforman: 11, 13 y 19 horas cuentacuentos en inglés 'Around the World' de Kids & Us Jerez. 11 - 13 horas, visita de la ardilla Rasi, la mascota de la pandilla (Editorial Grupo SM). 12 horas, inauguración de la Feria. 18 horas, taller de Mindfulness para niños de 6 a 8 años. Centro Brotes. Previa inscripción al 622 172 850. 19 horas, presentación de 'Rosas para Amelia' de Ana Vega Burgos. 20 horas, cuentacuentos con Alberto Mateos. 20 horas, presentación de 'La tragedia del girasol' de Benito Olmo del Centro Andaluz de las Letras (presenta Daniel Heredia). 21horas, presentación de 'La ciudad que no sueña de Pepe López y Ramón Clavijo (presenta José Mateos). 21:30 horas, concierto de la Banda del Conservatorio Joaquín Villatoro.

Hay que destacar que este año se han aumentado las actividades didácticas dirigidas a los centros educativos ya que son los niños los futuros lectores en los que hay que fomentar el hábito de la lectura desde el colegio. Durante la Feria se pueden encontrar libros para todos los gustos y se darán a conocer las principales novedades editoriales.