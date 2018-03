El Fermín Gurbindo y el Coro de la Capilla Musical Catedralicia llegan hoy al Carmen

La 16 Bienal de Música de la ONCE llega hoy, a las 20,45 horas, a la Basílica del Carmen Coronada con la actuación del Orfeón Fermín Gurbindo, de Madrid, y el Coro de la Capilla Musical Catedralicia Diocesana de Jerez. La 16 Bienal de Música de la ONCE ofrece un total de 15 conciertos en 10 teatros de ocho ciudades andaluzas, Sevilla, Huelva, Jerez, Alcalá de Guadaíra, Bormujos, Carmona, Mairena del Aljarafe y La Palma del Condado y cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla, los ayuntamientos de las localidades donde se celebra, la RTVA y Acquajet. Se trata de la mayor movilización en el ámbito cultural que realiza la ONCE cada dos años, con la participación en esta edición de 200 artistas ciegos y con discapacidad visual grave.

El Fermín Gurbindo traerá una selección de su repertorio interpretando piezas de grandes músicos como Häendel o Schubert y letras de García Lorca o Benedetti, entre otros. Dirigido por Carolina Loureiro, el orfeón madrileño está conformado por un grupo de 38 personas y cuenta con un variado y amplio repertorio de obras musicales, conciertos en diferentes catedrales y basílicas (incluida Notre Dame de París), grabaciones para radio y televisión y dos discos.

Por su parte, el Coro de la Capilla Musical Catedralicia Diocesana, ofrecerá con sus voces música de Monk y de Mendelssohn y se unirá al Orfeón para deleitar los oídos con piezas conjuntas de Mozart y Bach. Creada en el año 2006 por el maestro Ángel Hortas, cuenta con unas 50 voces mixtas, estudiantes de nivel avanzado del Conservatorio Profesional de Música de Jerez y una orquesta de cámara, compuesta a su vez de prestigiosos músicos de la región.