Fernando Aramburu, Premio Nacional de Narrativa 2017

Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959) escribió "Patria", con la que ayer ganó el Premio Nacional de Narrativa 2017, "con todo el esmero e ilusión", pero nunca imaginó que un año después habría vendido más de medio millón de ejemplares, con 22 ediciones: "Sigo sin comprenderlo, pero lo voy asimilando".

El jurado ha entendido que merecía el premio, que convoca el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y que está dotado con 20.000 euros, por la profundidad psicológica de sus personajes, su tensión narrativa y la integración de los puntos de vista, "así como por la voluntad de escribir una novela global sobre unos años convulsos en el País vasco".

El Premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 20.000 euros

"Ha sido una sorpresa porque yo no esperaba esto. Sí puedo decir, como he dicho otras veces con otros galardones, que estoy agradecido y honrado", asegura desde su casa en Hannover (Alemania), donde reside con su familia desde 1985.

Aramburu, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza, ha recordado que escribió la novela por la que ha recibido el premio, editada por Tusquets, "en soledad, con el mayor esmero e ilusión posibles".

Le dedicó tres años y tenía, admite, "ciertas expectativas" sobre todo por el contenido, un tema que había tratado ya en libros como "Los peces de la amargura", en 2006, con el que obtuvo premios como el Dulce Chacón, el Vargas Llosa y el de la Real Academia.

"Patria", de 648 páginas, es el retrato de nueve personajes dentro de la historia de los últimos 30 años del País Vasco a través de dos amigas y sus familias, rotas por el asesinato del marido de una de ellas a manos de ETA. "Es la historia colectiva desde un punto de vista emocional", subraya el autor.

"Patria", editada hace un año, ya ha obtenido, además del Nacional de Narrativa, el Premio Francisco Umbral al Libro del Año y del Premio de la Crítica de Narrativa, y HBO la llevará próximamente a televisión convirtiéndose así en la primera producción española de esa empresa audiovisual.

Lleva vendidos más de medio millón de ejemplares y ya va por la 22 edición, según han informado fuentes de la editorial, que ante este premio ha decidido tener preparadas otras dos.

Aramburu nunca pensó, y sigue "sin comprenderlo", que fuera a tener "tanta repercusión, tantas buenas críticas y tan buena venta": "Sigue llamando la atención, suscitando comentarios y empieza a sonar en el extranjero: se ha editado y reeditado ya en Italia", subraya. Su libro, adelanta Aramburu, saldrá el 12 de enero de 2018 en Alemania, respetando el título en español -"patria es una palabra muy reconocible"- y a lo largo del año en otros 11 países.

Con todo, su único anhelo es seguir escribiendo cada día y hacerlo en el entorno vital que se ha creado. "No existe mayor paraíso que la vida cotidiana, tranquila y serena. Soy un hombre hogareño. Este libro no me ha cambiado aunque me ha sacado de casa. Vivo en un barrio de Hannover donde los vecinos no me conocen por la escritura. Quiero seguir viviendo como hasta ahora". Ya tiene "varios" libros "terminados y entregados" y anuncia que, "después de décadas de relación tormentosa con ella", el próximo será de poesía: se titulará "Autorretrato sin mí" y saldrá en la primavera de 2018.

Tras ese, su proyecto es publicar un libro sobre la poesía "de otros", "de hombres y de mujeres", en una forma analítica "pero horizontal, no desde la cátedra, sino como un catador, un disfrutador de la poesía ajena".