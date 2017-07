"Fíjate si somos distintos aquí que para un día de playa nos llevamos media casa"

-antónimos, ¿una renovación del show de siempre de Los Morancos?

-No, que va. Lo estrenamos en Barcelona y le dimos un toquecito para estar en Madrid. Vamos metiendo todo lo que va aconteciendo. Es una crítica social, pero no tiene nada que ver con lo de antes. Antónimos es una crítica a dos pensamientos distintos, que somos César y yo, que luego llegan a un entendimiento, aunque pensemos completamente distinto.

-¿Hay dos personajes más antónimos que César y Jorge?

-Yo creo que los que están ahora en la política son algo más que eso. Hay muchísimos personajes. Yo creo que antónimos somos todos entre nosotros, lo que pasa que coincidimos en un punto. La forma de ser de cada uno es antónima y diferente con la de que está a tu lado. La de tu hermano, la de tu amigo... Pero al final coincidimos en muchas cosas.

-¿En el Alcázar estarán 'Omaita', Antonia y compañía?

-Se van a encontrar con todos. También verán las parodias que nosotros estamos haciendo en internet. El show lleva una crítica hacia la mujer de mi hermano, que dice que se va a separar porque ella le ha dicho que son antónimos. De ahí parte todo el show. Es muy divertido y te lo pasas muy bien. Te desinhibes durante una hora o algo más que dura el show. A veces, inclusive, se nos va la cabeza y llegamos a las dos horas y diez porque estamos a gusto.

-Donde se encuentran cómodos últimamente es en internet...

-Actualizarnos en el tiempos nos ha valido mucho. La renovación que hemos hecho en el canal de Youtube que ahora estamos creando, por ejemplo. Tenemos un equipazo de guionistas, entre ellas una 'youtuber' que tiene una legión de seguidores. Son gente que con cualquier cosa tienen ese peso específico en un lugar donde muchísimas marcas y tiendas les entregan su publicidad, que no es poco. Es un campo grande y nos estamos abriendo por ahí perfectamente, la verdad. No es nada fácil tampoco, porque nosotros llegamos a todos los públicos y los 'youtuber' de ahora tienen un público joven específico. Nosotros hemos rescatado otra vez a una legión tremenda de jóvenes que estaban ahí.

-¿Se encara el espectáculo de una forma diferente después de triunfar durante siete meses en Madrid?

-No. Yo creo que no tiene nada que ver. Hemos estado trabajando siete meses maravillosos y nos hemos llevado un premio porque hacía muchos años que el teatro no acogía a 85.000 espectadores. Ha estado viernes, sábado y domingo a tope; todos los fines de semana durante siete meses, pero nunca nos lo planteamos. Siempre intentamos disfrutar desde el minuto uno a donde vayamos. No por estar triunfando en Madrid o por hacer una cosa en otro sitio llegamos con otro ánimo. Llegamos a Jerez, que para mí es un sitio que es un gran examen. Como Cádiz, Sevilla, Córdoba... Yo todavía, con 40 años que cumplimos el año que viene, tengo mis nervios y mi ilusión por encontrarme con el público y ver cómo reaccionan, porque lo hacen distinto. Realmente, no es que sean distintos, pero a lo mejor en un sitio cogen algo más rápido y otros lo decimos y lo contamos de otra forma. Pero siempre vamos con una gran ilusión. Cada día que trabajamos lo hacemos con la ilusión renovada.

-¿Con lo de examen se refiere a que en Andalucía el público es más exigente?

-Me refiero a Andalucía porque aquí en cualquier bar se cuentan mil historias. Nosotros recogemos del barrio. Somos sociólogos en ese sentido, porque nos gusta plasmar lo que nosotros vivimos en el barrio, en este caso en Triana, y llevarlo al escenario. Aquí lo único que tiene es que lo cuentas distinto, pero no porque la gente no lo entienda igual fuera -si no sería imposible llevarse siete u ocho meses como nos hemos llevado en Madrid con Antónimos-. En Andalucía no podríamos hacerlo, primeramente porque no hay público para ello, porque no tenemos 5 o 6 millones de personas. Lo que sí te quiero decir es que, a la hora de plasmarlo en Andalucía, tienes que tener la picaresca tú, como andaluz, de llevártelo a tu terreno para contarlo a tu forma. En un sitio lo cuentas rápido y perfecto; aquí lo haces más tuyo. En este caso, trabajamos en casa que es más difícil.

-Entonces, ¿en esta Comunidad el público entiende de humor?

-Sí, claro. El público aquí lo que está es muy acostumbrado a reírse y a hacer parodia de todo. Es decir, nosotros tenemos una idiosincrasia diferente al resto de España. Vivimos la calle intensamente, cualquier cosa nos hace gracia. Por ejemplo, no es igual el sentido de vivir las playas por el Norte y el Levante como lo vivimos aquí, no tiene nada que ver. Fíjate si somos distintos que aquí para un día nos llevamos hasta la tienda de campaña; nos llevamos media casa. Pero a la vez la gente se ríe de las mismas cosas. Te voy a decir una cosa que a lo mejor suena un poco así: nosotros llevamos tanto tiempo trabajando en esto porque lo hacemos fuera de Andalucía. Andalucía nos lo ha dado todo, soy andaluz por encima de todo y muero con mi tierra, pero entiendo que donde podemos trabajar es en Madrid, no hay otra.