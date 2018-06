En el jardín de los viejos tiempos suena Tom Waits y dos tipos brindan con whisky por 'el pacto'. Saben lo que fueron. A estas alturas de la vida les sobran los halagos, sólo les apetece embarrarse con aquellos recuerdos, lejanos acordes que les unieron. Un pacto, un trato firmado con música, nada de sangre, todo muy natural.

En un poner, éste podría ser uno de los encuentros en el futuro de los músicos Luis Moro y José Manuel Peña. Son amigos desde hace años y han tenido sus proyectos por separado, hasta que un día comenzaron a colaborar en grabaciones, aunque nunca habían hecho un concierto juntos. "Después de tanta música compartida, tantas charlas, tantos conciertos de ir a vernos el uno al otro... se dieron los ingredientes para poder hacer algo juntos, algo especial y decidimos hacer dos conciertos", cuenta Luis Moro.

Las citas serán mañana y el viernes, desde las 22 horas, con entrada gratuita

Luis Moro acaba de sacar su sexto disco, 'El pacto', y Peña continúa con su grupo de tributo a The Beatles, su dúo de versiones, nuevas formaciones y temas propios. Ambos tocarán, juntos, mañana jueves en Damajuana y el viernes lo harán en el Tabanco Cruz Vieja, a las 22 horas, y con entrada gratuita. Moro tocará sus canciones, del último trabajo y anteriores, y Peña le acompañará en algunos temas al piano, con la guitarra y coros, y también aportará sus propios títulos. "Estos dos conciertos son un homenaje a nosotros mismos, nos lo merecemos. Vamos a pasárnoslo bien. Tendrán bastante fuerza pero serán también muy íntimos, que sabes que la música íntima no es fácil. Si la cosa sale bien, todo esto puede ser el germen de futuros proyectos, tanto de directos como de grabaciones", auguran. De hecho, planean inmortalizar juntos en 'Nashville Studio' esta primera aventura en la que han confluido.

Bob Dylan fue su punto de unión y a partir de ahí vino todo lo demás. Sea como fuere, comparten pasión por la música desde niños, desde que eran coleccionistas de discos, de fanzines, de recortes de periódicos... "cosas que crean una pasión que te llevan a pasar por fases, que nos llevan a tocar", algo que hacen con mucha entrega y compromiso. Luis Moro, gallego, que vive entre A Coruña y Jerez, es la primera vez que actúa acompañado en la ciudad, donde ya ha presentado varios de sus discos. Su música íntima, algo oscura, de letras muy elaboradas, casi bordadas, trasladan al espectador a otros paraísos musicales, que tan en falta se echan por estos lugares. El jerezano José Manuel Peña, más conocido para el público local, es un habitual de tocar en bares y en plazas, lo dará todo en estas dos citas con sus propios temas.

Ambos autores tienen los pies en la tierra, aunque no niegan que les gustaría que "algo grande" pasara en sus vidas musicales. Un asunto, un anhelo, que sin embargo no les turba. "Bueno, nos admiramos, siempre hemos hecho en la música lo que hemos querido. Hay nivel, pero también nos ha rodeado la gente adecuada, en su momento", aseguran. Un pacto muy natural, nadie se exige, no hay obligaciones, que por ahora está funcionando. El público lo comprobará.