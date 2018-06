De la visita de Franco a Jerez, a las andanzas de Amelia y Bianqueti

La Feria del Libro arrancó a mediodía de ayer con un extenso calendario de actividades entre las que se incluyen, además de los clásicos stands en el maravilloso marco de los Claustros de Santo Domingo, presentaciones, cuentacuentos, lecturas poéticas, talleres y exposiciones. Un total de ocho editoriales, Ahmadia, Almuzara, Cazador de Ratas, Editorial CNT, Dalya, Milinium Liber, Peripecias Libros y Tierra de Nadie se encuentran presentes en esta edición, donde también aparecen la Fundación Caballero Bonald, la Fundación Anselmo Lorenzo y las librerías Agrícola, Alavera, El Árbol de las Palabras, El Buen Pastor, Flamencos de Tombuctú, Laberinto, Luna Nueva, Luna Vieja y Planeta Zocar.

Las presentaciones comenzaron con el libro 'Rosas para Amelia', escrito por Ana Vega Burgos. Esta novela, destinada a un púiblico joven, ha sido premiada por la Diputación de Córdoba dentro del V Premio de Narrativa Infantil y Juvenil.

"A los jóvenes no les gusta leer, pero hace falta motivarlos", asegura Ana Vega

La historia narra las aventuras y experiencias de una pareja de jóvenes, Amelia y hermanastro Saliooo, hijo de la pareja que ahora vive con su padre y de raza negra. Ambos, en una estancia de la joven con su padre en El Puerto de Santa María, descubren un cofre con unas misteriosas cartas que servirán para desarrollar toda una historia.

La autora asegura que pese a que la obra "se escribió hace 9 años" recoge "muchos temas candentes de hoy día, desde el racismo a la igualdad de género". El relato se acerca también a la poesía y aporta ciertas connotaciones históricas.

Admite que le encanta "escribir relatos", con los que ha conseguido numerosos premios, y reconoce que pese a que "a los jóvenes de hoy día les cuesta leer", sólo hace falta "motivarlos, es la única manera de conseguir que se enganchen a la lectura".

La segunda de las presentaciones tuvo como protagonista al escritor gaditano Benito Olmo, con 'La tragedia del girasol', en un acto donde le acompañó Daniel Heredia, que hizo las veces de presentador. La novela cuenta las vivencias del detective Bianquieti, "un inadaptado" que no está acostumbrado a tratar temas clásicos de la investigación.

El trabajo intenta también, "sin que se note", dar continuidad a su anterior libro, 'La maniobra de la tortuga', que pasará a la gran pantalla gracias al director jerezano Juan Miguel Castillo. En opinión el autor, "no es fácil encontrar ese equilibrio para no aburrir a quien ya tiene referencias, y hacer que no se pierdan los nuevos lectores".

La ronda de presentaciones finalizó, en este primer día de Feria del Libro, con la puesta de largo de 'La ciudad que no sueña' (Libros Canto y Cuento), el último trabajo de José López y Ramón Clavijo.

Todo transcurre en torno al día 6 de mayo de 1943, coincidiendo con la visita del General Francisco Franco a Jerez. No será ésta será la única trama de esta obra, que cuenta también con una segunda y que tiene que ver con el manuscrito 'La mojigata' de Moratín.

Dentro de ese universo transcurre el libro, en el que según sus autores, "hay un 90% de realidad que se desconoce en gran medida, aunque la foto de la portada sea muy popular (en la que se ve la imagen de Franco en la Plaza de la Asuncón), y un 10% de ficción".

El calendario de actos concluyó con música, en concreto con un concierto ofrecido por la Banda del Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro.